La presidenta Claudia Sheinbaum compartió la fecha en la que se presentará el primer auto eléctrico mexicano, Olinia.

Desde su conferencia, Claudia Sheinbaum resaltó que será el próximo 7 de junio cuando el gobierno federal presente el auto eléctrico fabricado por completo en México.

Olinia, primer auto eléctrico mexicano, será presentado en esta fecha

Claudia Sheinbaum compartió que Roberto Capuano, responsable del proyecto de Olinia, presentará el prototipo del primer auto eléctrico mexicano durante su mañanera la próxima semana.

Sin embargo, el auto ecléctico desarrollado por el gobierno de México tendrá un “gran evento” para su presentación al público el próximo domingo 7 de junio.

De acuerdo con la presidenta, en este evento, los presentes podrán conocer de primera mano el prototipo e incluso podrán subirse a él.

“Va muy bien. La próxima semana viene Roberto (Capuano) a presentar ya el prototipo de Olinia. Lo vamos a presentar así con su gran evento el 7 de junio. Lo van a poder ver, se van a poder subir” Claudia Sheinbaum

Olina será producido en asociación con empresa privada, adelanta Sheinbaum

Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que tras la presentación de Olinia, primer auto eléctrico mexicano, se iniciará con su proceso de producción.

Asimismo, resaltó que el gobierno buscará una asociación con una empresa privada para la producción de este auto eléctrico mexicano.

“Es ya el primer prototipo final y a partir de ahí ya empieza el proceso de producción. ¿Qué estamos haciendo para el proceso de producción? Les adelanto, queremos una asociación con una empresa privada y el gobierno, y se va a buscar cuál es la mejor empresa para que haya ya líneas de producción del Olinia” Claudia Sheinbaum

Asimismo, señaló que la línea de producción de los autos eléctricos Olinia estará asociado al grupo que desarrolló este vehículo para poder seguir “innovando en electromovilidad”.

Además, habrá una vinculación a carreras de electromovilidad con:

Tecnológico Nacional de México (TecNM)

Instituto Politécnico Nacional (IPN)

Con esto, se vincula la educación y el desarrollo científico y tecnológico, aplaudió la presidenta.