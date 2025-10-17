La cadena de tiendas de autoservicio con ventas al por mayor, Costco México, va a continuar con su expansión a pesar de que el SAT tiene abiertas en su contra más de 30 auditorías.

Así lo sentenció Mauricio Talayero, director financiero de la compañía que reveló que el Servicio de Administración Tributara (SAT) tiene en marcha auditorías contra la empresa.

Costco México enfrenta más de 30 auditorías del SAT

Durante su participación en el Retail Day 2025, el director de Finanzas de Costco México, Mauricio Talayero, reveló que la empresa ha enfrentado más de 30 auditorías del SAT en los últimos años.

Con respecto a ello, Talayero calificó como “absurdos” los criterios aplicados por el SAT en las auditorías y señaló que el entorno fiscal en México representa uno de los más complejos.

A pesar de las auditorías del SAT, el director financiero de Costco México anunció un plan de expansión a 20 años, pues resaltó que el país es actualmente su mercado más rentable en todo el mundo.

El directivo afirmó que la empresa continuará invirtiendo en México, incluso frente a desafíos regulatorios, renegociaciones comerciales y criterios fiscales que consideró desproporcionados.

Las declaraciones de Costco México se dieron en un contexto de mayor fiscalización a grandes contribuyentes, como parte de los esfuerzos del SAT por incrementar la recaudación tributaria nacional.

Costco México continuará su expansión en el país; tiene en mira estos estados

Al confirmar que pese a las más de 30 auditorías del SAT, los planes de expansión en Costco México siguen en marcha, Mauricio Talayero ofreció algunos detalles sobre el proyecto.

Al respecto, el director financiero de la cadena de tiendas de ventas al mayoreo señaló que los planes contemplan la apertura de nuevas sucursales en los siguientes estados del país:

Ciudad de México

Durango

Yucatán

Tamaulipas, en especial en las ciudades de Tampico, Matamoros y Reynosa

Guanajuato, en específico en el municipio de Irapuato

Quintana Roo, donde se abriría una tienda en Playa del Carmen

De la misma forma, el directivo de la empresa apuntó que se dio marcha atrás a sus planes de abrir una tienda en la ciudad de Oaxaca ; lo cual dijo, ocurrió por la presencia del movimiento magisterial.

Con respecto a ello, resaltó que al tratarse de una empresa extranjera, Costco no ve con buenos ojos el clima de inestabilidad y tensión política generado por el magisterio disidente en Oaxaca.