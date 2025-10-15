SAT da a conocer saldo y repercusiones del paro laboral en México

A través de una tarjeta informativa, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha dado a conocer este miércoles 15 de octubre el saldo y repercusiones del paro laboral en México.

Con ello, el SAT precisó que el día de ayer, 14 de octubre, el paro laboral de trabajadores de México únicamente se suspendió operación en las oficinas ubicadas en:

Chihuahua, Chihuahua

Celaya, Guanajuato

Guadalajara Sur y Zapopan, en Jalisco

Ciudad de México sedes Oriente y Sur

Por lo que la atención al contribuyente en oficinas del SAT se llevó a cabo “de manera normal en 155 de las 162 oficinas desconcentradas y Módulos de Servicios Tributarios, a nivel nacional.”

Brindado el servicio de las oficinas del SAT a 59 mil 248 atenciones, sin embargo se agendaron 3 mil 258 citas en todo el país.

Pese al comunicado del SAT, según reportes de usuarios, el paro laboral de trabajadores en México del día de ayer distintas oficinas de la CDMX se vieron afectadas:

Oficina módulo del Valle en Félix Cuevas no. 301, colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez.

Oficina módulo Distrito Federal 1 en Bahía de Santa Bárbara 23, colonia Verónica Anzures.

Oficina módulo Distrito Federal 2 sobre Paseo de la Reforma 10, colonia Tabacalera.

Oficina Módulo Distrito Federal 3, sobre Viaducto Río de la Piedad 507, colonia Granjas.

Oficina módulo Distrito Federal 4, en Avenida San Lorenzo 104, en la colonia San Lorenzo la Cebada.

Oficina módulo oasis en Avenida Miguel Ángel de Quevedo 227, colonia Romero de Terreros.

Mientras que entre los trámites que usuarios del SAT no pudieron realizar por paro laboral en México fueron:

Obtención o renovación de la e.firma.

Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Validación de comprobantes fiscales.

Emisión de facturas.

SAT mantiene el diálogo con los trabajadores tras paro laboral en México

Tras dar a conocer el saldo y repercusiones del paro laboral en México, el SAT también refrendó que se mantiene el diálogo con los trabajadores.

“Esta institución mantiene abiertos los canales de diálogo y cooperación con sus trabajadores en un marco de respeto y responsabilidad”. SAT