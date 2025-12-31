¿Abre Costco el 31 de diciembre y el 1 de enero? Acá los horarios confirmados.

Como sabes, Costco se ha convertido en un lugar muy concurrido durante estas fiestas decembrinas.

Horarios confirmados de Costco para el 31 de diciembre y el 1 de enero

A través de redes sociales, Costco México confirmó sus horarios para el 31 de diciembre y el 1 de enero de 2026.

Miércoles 31 de diciembre: de las 9:00 de la mañana a las 5:00 de la tarde

Jueves 1 de enero: permanecerá cerrado

En el caso de las estaciones de gasolina de Costco, para el 31 y 1 su servicio operará así:

Miércoles 31 de diciembre: de las 6:00 de la mañana a las 6:00 de la tarde

Jueves 1 de enero: permanecerá cerrado

Costco (Especial)

Por tal razón si tienes que realizar compras y carga de gasolina en Costco, te sugerimos que las hagas con anticipación para que no tengas problemas.

¿Por qué Costco estará cerrado el 1 de enero 2026?

Costco permanecerá cerrado en sus 43 tiendas en México el 1 de enero 2026 para dar cumplimiento a la Ley Federal del Trabajo, que lo establece como día de descanso obligatorio.

Las actividades de Costco se retomarán en su horario regular de 10:00 a las 20:30 horas, el próximo viernes 2 de enero.

De cualquier manera, para 2026, Costco tiene grandes planes de expansión en México.

Esto porque la cadena de supermercados planea abrir más sucursales en la Ciudad de México y Nuevo León.