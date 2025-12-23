¿Abre Costco el 24 y 25 de diciembre? Te damos los horarios en México.

Costco se ha convertido en la tienda predilecta de miles para las compras navideñas.

Estos son los horarios en México de Costco para el 24 y 25 de diciembre

A continuación, te decimos los horarios en México de Costco para los días 24 y 25 de diciembre.

Miércoles 24 de diciembre: de las 9: 00 de la mañana a las 5:00 de la tarde

Jueves 25 de diciembre: permanecerá cerrado

Por ello, te recomendamos hacer todas tus compras en Costco con anticipación para que no tengas ningún problema.

Costco (Unsplash)

En el caso de las estaciones de gasolina de Costco, estas tendrán un horario similar, ya que para el 24 y 25 darán servicio así:

Miércoles 24 de diciembre: de las 6: 00 de la mañana a las 6:00 de la tarde

Jueves 25 de diciembre: permanecerá cerrado

Las actividades de Costco retomarán su horario regular el próximo viernes 26 de diciembre 2025.

Costco (Marcus Reubenstein / Unsplash)

Costco México registra largas filas por la Navidad

Las sucursales de Costco México registran largas filas por las compras navideñas.

Diversos usuarios han exhibido en redes sociales que previo a la celebración de la Navidad, en Costco hay tiempos de espera muy altos.

En las imágenes que circulan X (antes Twitter), se observa gran afluencia de clientes en Costco esperando por su turno para pagar en caja.

Desde personas que buscan sus productos para la cena navideña o los que quieren comprar regalos, Costco presentan un gran caos.