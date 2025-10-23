La empresa de tecnología Samsung aclaró que mantiene operaciones en México pese al litigio contra el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que asciende a poco más de 9, 600 millones de pesos.

Esta misma institución negó que la cifra del litigio sea de 300 mil millones de pesos como algunos han señalado; “es completamente falsa y alejada de la realidad”, añadió.

Según confirmó Gari Flores, Administrador General de Recaudación, actualmente el SAT tiene 30 juicios contra 24 empresas por un monto total de 16 mil millones de pesos.

Un conflicto entre Samsung y el SAT podría ocasionar que la empresa se vaya de México (Michelle Rojas)

Samsung se queda en México pese a litigios con el SAT

Aunque la semana pasada se difundió el rumor de que Samsung podría abandonar México por su batalla fiscal con el SAT, esta información fue desmentida por la Secretaria de Economía.

“Ellos (Samsung) nos han manifestado que permanecerán en el país abiertamente. Nos han dicho que no se quieren ir de nuestro país”, dijo Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de comercio exterior.

Incluso, fuentes anónimas han declarado que Samsung tiene un plan de expansión en la planta de Querétaro que pretende desarrollar más línea blanca y videocámaras.

Todo el litigio con el SAT se debe a que esta dependencia ha acusado a Samsung de realizar un supuesto cobro doble en el IVA bajo el tratamiento especial de la Industria Manufactura, Maquiladora, y de Servicios de Exportación (IMMEX).