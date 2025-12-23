Las filas eternas en Costco por Navidad se volvieron memes en redes sociales, como ocurre cada año.

Y es que, es bien sabido que previo la celebración de la Navidad, Costco registra alta demanda en sus tiendas.

Con memes exhiben filas eternas en Costco por Navidad

Costco presenta largas filas de clientes en sus diferentes sucursales, lo que ha desatado el caos antes de la Navidad en la famosa tienda de autoservicio.

En redes sociales, los usuarios han denunciado filas interminables con tiempos de espera demasiado altos.

Memes por las filas eternas en Costco por Navidad (Especial)

De acuerdo con las redes, Costco se encuentra abarrotado de personas que buscan productos para la cena navideña o regalos de último momento.

Por ello, hay quien recomienda no visitar Costco en estos días ya que puede pasar muchas horas formado.

Ante tal tragedia, algunos usuarios han decidido publicar memes para reír un poco mientras aguardan por llegar a la caja registradora.

Memes por las filas eternas en Costco por Navidad (Especial)

Estos son los mejores memes por las filas eternas en Costco por Navidad

En la red social X (antes Twitter), usuarios han publicado memes por las filas eternas en Costco.

Los memes saben que si la CDMX está vacía en estos días es porque todos está comprando en Costco todo lo necesario para Navidad.

Memes por las filas eternas en Costco por Navidad (Especial)

De igual manera, los memes muestran cómo es visitar el Costco en estas fechas decembrinas:

Memes por las filas eternas en Costco por Navidad (Especial)

Memes por las filas eternas en Costco por Navidad (Especial)

Incluso, hay quien con memes asegura que las personas que van al Costco en estas fechas son muy valientes.

Memes por las filas eternas en Costco por Navidad (Especial)

Las filas en el Costco por Navidad se han prologando tanto que hasta algunas personas bromean con quedarse a dormir en la tienda de autoservicio para ganar un lugar.