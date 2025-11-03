Se reveló que el SAT cobrará un nuevo impuesto para quienes hagan depósitos en efectivo pero ¿de qué se trata? Te damos los detalles.

“El límite de depósitos en efectivo está directamente relacionado con la transparencia fiscal y con la necesidad de garantizar que todos los contribuyentes declaren de manera correcta sus ingresos ante el fisco”. SAT

¿En qué consiste el nuevo impuesto del SAT para depósitos en efectivo?

El SAT y la Secretaría de Hacienda, implementarán un nuevo impuesto a quienes realicen depósitos en efectivo, esto para generar un mayor control y auditorías a los usuarios que deben tributar.

El nuevo impuesto del SAT que cobrará para quienes hagan depósitos en efectivo, se hará para quienes excedan las operaciones permitidas por la ley con el Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE).

Esto para garantizar una mayor transparencia en los depósitos en efectivo y evitar el lavado de dinero producto del narcotráfico u otras actividades ilícitas, por lo que el SAT aplicará sin restricciones el impuesto de manera automática cuando se exceda el valor permitido.

En ese sentido, el Impuesto a los Depósitos en Efectivo permite a las personas morales y físicas hacer depósitos de hasta 15 mil pesos al mes sin pagar IDE; de sobrepasarlo, se pagará el impuesto.