Cooperativa Pascual dio respuesta a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum e hizo una petición sobre estímulos fiscales ya que apoya a productores nacionales.

“Invitamos a los legisladores, autoridades y sociedad civil a abrir un diálogo justo que permita construir una política fiscal incluyente“. Cooperativa Pascual

En días anteriores, Claudia Sheinbaum había señalado que dialogaría con Cooperativa Pascual ante el aumento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a productos azucarados.

Esto derivado de un primer comunicado de Cooperativa Pascual en el que habló del impacto “desproporcionado” en la economía de México por este aumento y el riesgo para los trabajadores.

Cooperativa Pascual responde a Claudia Sheinbaum ante aumento del IEPS

En respuesta a Claudia Sheinbaum, Cooperativa Pascual invitó a legisladores y sociedad civil a abrir un diálogo justo, ya que buscará “hoy más que nunca” el defender la economía solidaria.

Esto debido a que aclaró que si bien está de acuerdo con la salud y bienestar de los mexicanos, consideran necesario replantear el aumento al IEPS desde una perspectiva de equidad y justicia económica.

Asimismo, Cooperativa Pascual afirma que no busca confrontar las políticas públicas, sino proponer soluciones con sentido social y nacional, debido a su compromiso.

Ya que Cooperativa Pascual ha emprendido un proceso constante para reducir no sólo azúcares artificiales (apuntan sus productos son 100% con caña de azúcar), también el contenido calórico de sus bebidas.

Cooperativa Pascual pide a Claudia Sheinbaum se reconsidere el aumento del IEPS ( Cuartoscuro / Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Cooperativa Pascual pide estímulos fiscales por apoyar a productores nacionales

Entre sus propuestas para Claudia Sheinbaum, Cooperativa Pascual señala que el aumento de impuestos debería reconsiderarse para empresas mexicanas que apoyan a productores nacionales, como ellos.

Acorde con lo explicado por Cooperativa Pascual, se deberían plantear estímulos fiscales para empresas mexicanas de economía social que:

utilicen insumos naturales nacionales

generen empleos directos en México

reinviertan sus utilidades en el beneficio comunitario y no en el extranjero

Esto lo mencionó después de mencionar que Cooperativa Pascual pertenece a sus trabajadores y reinvierte sus utilidades en el apoyo a productores nacionales, ya que sus materias provienen de campesinos mexicanos.