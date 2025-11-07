Claudia Sheinbaum, presidenta de México, señaló que buscarán conversar con la Cooperativa Pascual, donde se analizan estrategias ante el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

La empresa dueña de la marca Boing, señaló que el nuevo IEPS por el contenido de azúcar representa un riesgo para sus productos; sin embargo, buscan estrategias para no retirar sus productos del mercado nacional.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum resaltó que “queremos mucho” a la Cooperativa Pascual, empresa mexicana que ahora lucha por no quebrar ante el incremento del impuesto.

Claudia Sheinbaum hablará con la Cooperativa Pascual por nuevo IEPS; reitera lucha contra el consumo de azúcar

La presidenta Sheinbaum resaltó que se valora la Cooperativa Pascual, empresa 100% mexicana porque representa la lucha por salir adelante.

Por ello, buscará que su gobierno tenga un acercamiento con la dueña de Boing para lograr acuerdos ante el nuevo IEPS a bebidas azucaradas, pues representa un riego para la cooperativa.

“Queremos mucho a la Cooperativa (Pascual). Es una historia de lucha extraordinaria y de salir adelante, entonces por supuesto que vamos a hablar con ellos” Claudia Sheinbaum

Sin embargo, Sheinbaum señaló que mantendrán la lucha contra el consumo de dicho ingrediente porque “hace mucho daño” que las bebidas que se consumen en México tengan un alto contenido de azúcar.

“Lo importante es que no tenga tanto contenido de azúcar las bebidas porque hace mucho daño” ClaudiaSheinbaum

Cooperativa Pascual va por bebida sin azúcar en 2026

Héctor Eduardo Martínez Cruz, presidente del Consejo de Administración de Cooperativa Pascual, aseguró que el nuevo IEPS representa un “duro golpe” a la empresa refresquera mexicana.

Sin embargo, aclaró que no buscan retirar sus productos del mercado y, en su lugar, van por la creación de una bebida sin azucares añadidos que lanzarán en 2026.

Asimismo, se espera que esta nueva bebida tampoco contenga sellos de alerta por exceso de ingredientes dañinos para la salud, con una inversión millonaria a la planta de Pascual en Nuevo Laredo, Tamaulipas.