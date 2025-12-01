La Cooperativa Pascual lanzó una nueva y novedosa bebida llamada Néctasis, que presume ser un producto sin azúcar añadida y sin sellos, pero ¿a qué sabe? Te damos todos los detalles.

“Este es el primer paso en nuestra misión por ofrecer alternativas que permitan reducir el contenido calórico de nuestras bebidas, manteniendo siempre la calidad que nos ha caracterizado por más de cuatro décadas”. Cooperativa Pascual

Desde noviembre de 2025, Cooperativa Pascual anunció que presentaría su nuevo producto para ser una alternativa deliciosa y saludable a las bebidas azucaradas con sellos de advertencias.

Cooperativa Pascual lanza Néctasis (Redes sociales)

Este es el sabor de Néctasis, la nueva bebida de Cooperativa Pascual sin azúcar y sin sellos

El 27 de noviembre de 2025 Cooperativa Pascual lanzó su nueva bebida: Néctasis, que no tiene azúcar, saborizantes artificiales y sellos, reafirmando su compromiso por la salud de los mexicanos.

De acuerdo con la información del empaque de esta nueva bebida de Pascual, su sabor es una mezcla de néctar de las siguientes frutas:

Manzana

Piña

Guayaba

Naranja

Usuarios en redes sociales han señalado que Néctasis es “muy rico”, destacando su sabor a “ponche”, resultado de la combinación del néctar natural de varias frutas y sin endulzantes adicionales.

Cooperativa Pascual destacó que Néctasis es el resultado de su compromiso con las políticas nacionales, que han señalado la necesidad de producir bebidas más saludables para los ciudadanos.