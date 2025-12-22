Cooperativa Pascual lo vuelve hacer. Tras dejar a sus clientes boquiabiertos con su comercial navideño con el que promociona su Boing, los sorprende con un nuevo lanzamiento.

Boing no añadió un sabor exótico o poco común a su catálogo. Cooperativa Pascual tampoco anunció el lanzamiento de un nuevo producto a su línea de bebidas que se ha ganado millones de corazones mexicanos.

La empresa mexicana está dando termos, el regalo ideal para cualquier época del año.

¿Precio y cómo conseguir los 6 coleccionables de Cooperativa Pascual?

Cooperativa Pascual junto a la sucursal Boing San Luis Potosí, está regalando termos; son seis modelos.

Los termos no se venden por separado, para conseguirlos (aunque solo en San Luis Potosí) debes adquirir productos Boing.

Compra cuatro Boing’s de 500 ml, del sabor que quieras, a un precio de 110 pesos y obtendrás uno de los seis termos de aluminio.

Boing regala termos (Jugos Boing San Luis potosí / Facebook)

Cabe señalar que esta promoción es única por temporada y debe ser canjeada a través de camiones repartidores.

Estará disponible hasta agotar existencias por lo que es mejor que te des prisa ya que estos termos se han convertido en los más buscados.

Y es que cada diseño, además de contar con motivos navideños, tiene grabado a Lulú y el Pato Pascual.

Coleccionable de Boing (Jugos Boing San Luis Potosí / Facebook)

¿Cooperativa Pascual desaparecerá en 2026?

No, Cooperativa Pascual no está al borde de la quiebra y en sus planes no está dejar de existir en 2026.

Sin embargo, es verdad que el aumento al IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) a bebidas azucaradas pondría en riesgo las operaciones de la empresa mexicana.

Además de cubrir un mayor costo fiscal, se perderían miles de empleos. Esto derivado del aumento del IEPS a bebidas azucaradas, el cual pasará de 1.64 a 3.08 por litro, el próximo año.

Por lo que la empresa mexicano está pidiendo apoyos así como una renegociación, ante esto, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se comprometió a revisar el impuesto.