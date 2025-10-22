Pascual Boing es una de las cooperativas más conocidas en México, pero su nombre se ha viralizado por el incremento del impuesto a bebidas azucaradas.

Esto luego de que la Carolina Viggiano alertó que Boing podría quebrar al no poner soportar estos nuevos gastos.

A continuación te contamos quién es el dueño de Pascual Boing y la historia de esta cooperativa que surgió como una empresa.

Así nació Pascual Boing hasta convertirse en una cooperativa

La marca de jugos Boing pertenece a la Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual en México y es una empresa 100% mexicana.

Pascual Boing (Captura de pantalla )

Los orígenes de Cooperativa Pascual se remontan a finales de la década de 1930 en la CDMX, cuando se fundó como Refrescos Pascual, S.A. por Rafael Víctor Jiménez Zamudio.

Comenzó produciendo paletas de hielo, posteriormente agua purificada en garrafones, para luego dedicarse a los refrescos embotellados con Pato Pascual.

Pascual Boing empezó a convertirse en una marca conocida gracias a productos como Pato Pascual, Lulú y MexiCola.

En 1965 se creó Boing, para ofrecer a los consumidores una opción de bebida sin gas.

En 1982 se vivió un conflicto laboral cuando el gobierno decretó un aumento salarial de emergencia para contrarrestar la crisis económica, pero el propietario de Pascual se negó a aplicarlo.

El 18 de mayo, los trabajadores iniciaron una huelga que duró más de tres años.

En agosto de 1984, se acordó que los bienes de la empresa serían adjudicados a los trabajadores bajo el esquema de cooperativa, lo que se consolidó con una resolución legal en 1985.

Pascual Boing (Captura de pantalla)

Esta es la historia ya como cooperativa de Pascual Boing

Desde entonces, Pascual opera como Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual S.C.L., bajo un modelo basado en democracia y solidaridad.

La cooperativa amplió su portafolio con néctares, agua purificada y leche, fortaleciendo a Boing como su marca insignia.

Actualmente, Pascual pertenece a más de 4,000 trabajadores que reparten de forma equitativa los ingresos generados.

También eligen de manera democrática al Consejo de Administración, presidida en la actualidad por la Lic. Patricia Izarrarás Aviña.

De acuerdo con su sitio web, la compañía vende diversos tipos de bebidas. Estos son los productos que se desarrollaron en la cooperativa Pascual-Boing: