La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pidió a Grupo Salinas pagar gran parte de su deuda al SAT.

A través de la sesión pública que se realizó este jueves 13 de noviembre, la corte rechazó los amparos interpuestos por Grupo Elektra y TV Azteca, empresas de Ricardo Salinas Pliego.

Por lo que el empresario deberá pagar gran parte de su deuda de más de 40 mil millones de pesos, cantidad que ha ido en aumento desde 2008.

¿Cuánto debe pagarle Grupo Salinas al SAT?

La Corte desechó amparos promovidos por Grupo Salinas para evitar el pago de deudas de Grupo Elektra y TV Azteca.

Los amparos desechados que competen a Grupo Elektra son:

Amparo directo en revisión 6321/ 2024. Está obligado a pagar 33 mil 306 millones 476 mil 349.

Amparo directo en revisión 5654/2024. Deberá pagar mil 431 millones 466 mil 606 pesos.

Amparo directo en revisión 5608/2025. Debe pagar 2 mil 4 millones 761 mil 834 pesos.

Amparo directo en revisión 5145/2025. Debe mil 603 millones 813 mil 882 pesos.

Así como debe liquidar deudas de TV Azteca:

Amparo directo en revisión 5731/2025, desechado. Pagará 2 mil 477 millones 748 mil 540 pesos.

Amparo directo en revisión 5778/2025. Pagará 4 mil 916 millones 910 mil 792 pesos.

Amparo directo en revisión 6293/2024. Pagará 2 mil 615 millones 750 783 mil pesos.

“Cobros ilegales”: Grupo Salinas responde al fallo de la SCJN contra Elektra y TV Azteca

Al respecto, Grupo Salinas asegura que el fallo es injusto debido a que la SCJN actuó en su contra y sin análisis jurídico por consigna y mandato del gobierno mexicano.

“Hoy es un día negro para la justicia y el Estado de Derecho en México”, cita Ricardo Salinas Pliego en la red social X, donde lanza la acusación directa.

“El precedente es grave y con implicaciones más allá de nuestros casos: la Corte ha dejado de defender ciudadanos y empresas, eliminando garantías como el amparo y convalidando cobros dobles abusivos e ilegales, con tal de servir al poder político”, acusa. Ricardo Salinas Pliego. Fundador de Grupo Salinas

Hoy es un día negro para la justicia y el Estado de Derecho en México. La espuria @SCJN votó en contra de #GrupoSalinas, sin análisis jurídico alguno, por consigna y mandato del @GobiernoMX.



Ricardo Salinas Pliego apelará fallo de la SCJN

Pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le pide a Ricardo Salinas Pliego pagar en gran parte su deuda, éste recurrirá a otras instancias para un fallo justo.

“Seguiremos luchando en otras instancias, defendiendo nuestros derechos en tribunales nacionales e internacionales y exigiendo que los montos sean justos y correctos”, advierte. Ricardo Salinas Pliego

Advierte que la batalla legal no ha terminado: “Hoy no se acaba, comienza” y, para que quede más claro, publica la imagen de un león listo para atacar.