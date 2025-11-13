Claudia Sheinbaum respondió a las acusaciones de Salinas Pliego, quien aseguró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitirá un fallo alineado con los intereses del gobierno federal.

Esto ante la discusión del acuerdo aprobado en agosto de 2024 para un amparo sobre el cobro de impuestos a Grupo Salinas por créditos fiscales que, según el empresario, quieren que pague doble.

Ante las acusaciones de intervención del gobierno en las decisiones de la SCJN, la presidenta Sheinbaum aseveró que el Poder Judicial es autónomo, así como los acuerdos a los que lleguen.

“Solo depende de ellos. Hay autonomía en el Poder Judicial. A los ministros de la Corte, a las ministras de la Corte los elogió el pueblo y se deben al pueblo, a nadie más” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum reitera autonomía de SCJN; no hay persecución a Salinas Pliego, afirma

A pregunta expresa sobre el caso a resolver en la SCJN de uno de los amparos de Salinas Pliego sobre el pago de impuestos, Claudia Sheinbaum señaló que no sabe como resolverá la Corte pero sólo depende de los y las ministras.

Sin embargo, aseveró que los ministro y las ministras no se deben ni a la presidenta ni a nadie que no sea el pueblo y las leyes.

“No se deben a la presidenta, no se deben a un partido político, no se deben a nadie, se deben al pueblo, se deben a la gente y a que se resguarden las leyes” Claudia Sheinbaum

Asimismo, aclaró que no hay ninguna persecución contra el empresario a pesar de sus declaraciones.

Además, le recordó que se trata de litigios de varios años que se han aplazado y que por fin están llegando al Poder Judicial para su discusión.

“En este caso, recuerden que fue un caso de litigio durante varios años, son varios casos…ahora hay una especie de victimización, ‘me están persiguiendo’. No, es un asunto legal que se ha litigado por mucho tiempo y que ahora está en manos de la Corte” Claudia Sheinbaum

Este jueves 13 de noviembre la Corte discutirá como segundo tema el asunto 544/2024 contra un amparo de Elektra aprobado en 2024.

Cabe señalar que no es el único amparo que las empresas de Salinas Pliego mantiene contra el pago de impuestos desde 2013.