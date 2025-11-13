Al recomendar a sus críticos que “mejor paguen sus impuestos”, la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó un mensaje con dedicatoria especial para el polémico empresario Ricardo Salinas Pliego.

“Ha habido una campaña tremenda, pero salimos a la calle y la gente está contenta. ejor que paguen sus impuestos en vez de andar pagando campañas” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum lanzó una indirecta muy directa a Ricardo Salinas Pliego

Al pronunciarse una vez más sobre la andanada mediática que ha emprendido Ricardo Salinas Pliego en busca de golpear a su administración, la presidenta Claudia Sheinbaum le recomendó una vez más pagar sus impuestos.

En la inauguración de clínicas de Medicina Familiar ISSSTE en Tecámac, Claudia Sheinbaum habló sobre el empresario y la campaña que, acusó, ha lanzado contra el gobierno.

Sobre ello, la presidenta advirtió que en fechas recientes, se ha puesto en marcha una “campaña tremenda” para atacar a su gobierno, a pesar de la que aseveró, la ciudadanía sigue dándole su aprobación.

Ante dicha situación, y pese a que no mencionó el nombre del empresario, recomendó de forma irónica que aquellos que estén pagando la campaña negativa contra el gobierno, mejor usen ese dinero para que paguen sus impuestos.

A pesar de insistir en que quienes no hayan cumplido con sus obligaciones fiscales, deben pagar sus impuestos, la presidenta sentenció que no habrá “nada de autoritarismos”, pues creen en la democracia y las libertades.

No obstante, recordó la máxima de Benito Juárez de “nada ni nadie por encima de la ley”, por lo que advirtió que las acciones que se emprenden en materia fiscal, son en busca de hacer respetar la ley.

Día negro para Salinas Pliego; SCJN confirmó que debe pagar impuestos

Cabe destacar que este mismo 13 de noviembre, la SCJN resolvió que Ricardo Salinas Pliego y Grupo Elektra deben pagar la deuda de impuestos pendiente, que asciende a más de 33 mil millones de pesos.

El fallo de la SCJN se emitió tras revisar amparos promovidos por Ricardo Salinas Pliego, mismos que fueron desechados debido a que se determinó que carecen de fundamento, por lo que se ratificaron los créditos fiscales.

Los impuestos reclamados corresponden a ejercicios fiscales de 2008 a 2015, incluyen ISR e IVA, además de recargos y multas, la SCJN señaló que la deuda total supera 48 mil millones.

Tras el fallo, Ricardo Salinas Pliego acusó persecución política y afirmó que el cobro de impuestos responde a instrucciones del Ejecutivo, mientras la SCJN sostuvo que se trata de obligaciones fiscales confirmadas por los ministros.