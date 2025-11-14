Por medio de un mensaje en sus redes sociales, el polémico Ricardo Salinas Pliego reaccionó al fallo de la SCJN en su contra y, como se podría esperar, reprochó la resolución.

Lo anterior debido a que en la publicación que compartió en su cuenta de X, el empresario criticó la sentencia que lo obliga a pagar su deuda de impuestos y llamó “parásitos” a los ministros.

“Así son los parásitos, chupan sangre hasta acabar con quien los alimenta”. Ricardo Salinas Pliego

Ricardo Salinas Pliego se lanza contra el fallo de la SCJN que lo obliga a pagar sus deudas

En su sesión del jueves 13 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que Ricardo Salinas Pliego sí debe pagar los más de 48 mil millones de pesos de impuestos que debe.

Como era de esperarse, el empresario ya se pronunció sobre el fallo en su contra y muy fiel a su estilo, recriminó la sentencia y llamó “parásitos” al gobierno y las autoridades.

Ricardo Salinas Pliego llama "parásitos" a las autoridades tras fallo de la SCJN en su contra (@RicardoBSalinas/X)

Lo anterior debido a que en el tuit que difundió en respuesta a una publicación de otros usuario, Ricardo Salinas Pliego advirtió que las autoridades se comportan como parásitos que "chupan sangre hasta acabar con quien los alimenta”.

Siguiendo el sentido de su metáfora, el evasor fiscal sostuvo que los “parásitos” también se caracterizan por que una vez que acaban con un cuerpo, lo abandonan para buscar otro y “seguir chupando”.

Ante ello y para concluir su pronunciamiento tras la sentencia de la SCJN que lo pone contra las cuerdas en su batalla fiscal, el empresario multimillonario dijo que es necesario eliminar a los “parásitos” de México.

Ricardo Salinas Pliego debe pagar más de 48 mil millones de pesos tras fallo de la SCJN

Ricardo Salinas Pliego deberá pagar más de 48 mil millones de pesos al SAT, debido al fallo definitivo emitido por la SCJN en el que se establece que tiene que cubrir sus deudas fiscales.

La SCJN resolvió que Grupo Elektra declaró pérdidas indebidas en 2013, validando créditos fiscales impugnados por el SAT y rechazando los amparos promovidos por empresas de Ricardo Salinas Pliego.

Elektra deberá pagar deuda con el SAT (Eduardo Díaz/ sdpnoticias)

Cabe destacar que el monto original era de más de 33 mil millones, pero con recargos acumulados desde 2008, la deuda supera los 50 mil millones, según confirmaron autoridades fiscales y la SCJN.

Por el fallo, Ricardo Salinas Pliego anunció que tras agotarse todas las instancias nacionales posibles, llevará el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, alegando violaciones a sus garantías.