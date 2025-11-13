Las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votaron a favor de la propuesta para revertir la controversia interpuesta por abogados de Salinas Pliego.

Esto quiere decir que Elektra deberá pagar los más de 33 mil millones de pesos que adeuda al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En tanto, la deuda total a pagar es de 48 mil 326 millones de pesos.

El proyecto del ministro Arístides Guerrero resaltó que el amparo directo que había interpuesto Elektra no tiene materia, toda vez que el ministro contra el que fue aceptado, Alberto Pérez Dayán, ya se ha retirado.

En una votación corta, las y los ministros de la SCJN emitieron su fallo contra el amparo que tenía vigente Salinas Pliego referente al pago de un crédito fiscal de 2013.

Los ministros y ministras mostraron su acuerdo con el proyecto que declaró sin materia el impedimento hacia un magistrado por su retiro.

Asimismo, declararon como infundados los impedimentos para conocer el caso hacia las ministras

Con esto, el proceso de cobro de un total de 48 mil 326 millones de pesos no podrá ser detenido.

La ministra Lenia Batres señaló que la resolución del pleno sobre el asunto 33/2024 reitera que los impedimentos planteados por Elektra que le valieron el amparo directo en revisión 6321/2024 no son legales y debe pagar los impuestos por concepto de ISR del ejercicio fiscal 2013.

Un día antes de la sesión del Pleno de la SCJN, Ricardo Salinas Pliego aseguró que ya tenía claro cual sería la resolución sobre el caso de Elektra que se discutiría.

En este sentido, aseguró que instituciones como la Corte del Poder Judicial están “cooptadas por intereses políticos” y afirmó que la resolución sería una manera más de presionarlo por pensar distinto.