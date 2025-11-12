Ricardo Salinas Pliego podría estar reconociendo que no piensa pagar el adeudo que mantiene con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ante la próxima discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de uno de sus amparos.

A través de redes sociales, el empresario señaló que no espera una resolución favorable en su caso durante la discusión del próximo 13 de noviembre.

Asimismo, Salinas Pliego acusó que “las instituciones están cooptadas por intereses políticos”, con lo que da a entender que la resolución no será justa.

“Mañana la Suprema Corte discutirá asuntos sobre nosotros y no espero nada distinto a lo que ya hemos visto. Hoy las instituciones están cooptadas por intereses políticos que usan el poder para presionar a quienes pensamos distinto” Ricardo Salinas Pliego

Ricardo Salinas Pliego asegura que deuda con el SAT es un “invento”

Ricardo Salinas Pliego afirmó que el cobro de los impuestos que adeuda al SAT son un “invento” que considera una extorsión.

Asimismo, aseguró que el gobierno inventó que Grupo Salinas no paga impuestos, cuando la intención es realizar “cobros dobles, inconstitucionales e inmorales”.

“Desde hace años, los gobiernicolas inventaron que en Grupo Salinas no pagamos impuestos. Ustedes saben que sí pagamos, y muchos” Ricardo Salinas Pliego

A todos queridos colaboradores,



Mañana la Suprema Corte discutirá asuntos sobre nosotros y no espero nada distinto a lo que ya hemos visto.



Hoy las instituciones están cooptadas por intereses políticos que usan el poder para presionar a quienes pensamos distinto. Y como no… pic.twitter.com/JMCMJZrlz8 — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) November 12, 2025

Como parte de sus señalamientos, recordó que solicitó de manera oficial al SAT “el monto real” de la deuda para cubrirlo conforme a derecho “pero optaron por guardar silencio”.

Cabe señalar que se ha especificado que las empresas de Grupo Salinas tiene una deuda de más de 74 mil millones de pesos por diversos ejercicios fiscales desde 2013.

“Pagaremos lo justo, pero no vamos a ceder ante abusos.Mientras tanto, todo sigue como todos días” Ricardo Salinas Pliego

Aseveró además que, pese a la decisión que tome la SCJN, las empresas de Grupo Salinas mantendrán las operaciones como siempre, “con solidez, resultados récord y rumbo claro”.

Ricardo Salinas Pliego asegura que fallo de SCJN sobre deuda con el SAT no es definitivo

De acuerdo con Ricardo Salinas Pliego, la SCJN, a quien considera una Corte espuria, ya tomó su decisión.

Sin embargo, sin importar su fallo, “lo que decidan mañana los ministros no será definitivo...el proceso sigue y faltan muchas etapas”.

“Lo que decidan mañana los ministros no será definitivo. La Corte, espuria y politizada ya tomó su decisión. Sin embargo, el proceso sigue y faltan muchas etapas” Ricardo Salinas Pliego

En el mismo sentido, aclaró que, como grupo empresarial, se mantendrán unidos y enfocados y reiteró que “antes de que los comunistas llegaran al poder, aquí estamos y aquí vamos a seguir”.