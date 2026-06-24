Durante la mañanera del pueblo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum detalló los beneficios que se tendrán en el país con la alianza entre Pemex y Petrobras.

Destacando, Claudia Sheinbaum tres puntos importantes en la alianza entre Pemex y Petrobras; primero que ambas empresas son públicas, en segundo lugar las de mayor población y producto interno bruto de América Latin, y en tercer lugar la afinidad entre México y Brasil.

“Son dos empresas públicas, Petrobras si tiene una participación privada dentro de la empresa, pero esencialmente si es una empresa pública, entonces es un acuerdo entre dos empresas públicas petroleras, eso ya es muy importante… Son los dos países con mayor población y producto interno bruto de América Latin, segunda importante y tercera afinidad que tenemos con Brasil en este momentos”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Beneficios de la alianza entre Pemex y Petrobras atraerá tecnología e investigación: Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum habló sobre la atracción de la tecnología e investigación en los beneficios que llegan con la alianza entre Pemex y Petrobras.

Por lo que resaltó los desarrollos tecnológicos de Petrobras en cuanto a la exploración de petróleo que han logrado reducir los tiempos para encontrar petróleo tanto en aguas profunda y someras.

“Petrobras ha desarrollado técnicas muy relevantes de exploración de petróleo tanto en aguas profundas y someras, de menos profunda en el golfo, lo que permite que lo que podría explotarse en 10 años con la exploración, la primera perforación de pozo para ver si hay petróleo ahí, lo que podría tardar 10 años, ellos lo han traducido en 3 años y algunos casos de tiempos de año y medio lo han reducido a meses” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

A lo que Claudia Sheinbaum dijo que este tipo de desarrollo tecnológico que han tenido principalmente en la exploración Petrobras es la que le ayudará a México, así como de este lado para la paraestatal brasileña la producción de fertilizantes de Pemex es la que le interesa.

“Por el desarrollo tecnológico que han tenido principalmente en la exploración, nos interesa esta tecnología que han desarrollado, a ellos le interesa la como hemos mejorado la producción de fertilizantes de Pemex, no es solamente de allá para acá, sino también de aquí para allá”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Con ello, Claudia Sheinbaum que la idea de la alianza entre Pemex y Petrobras es el “acompañamientos tecnológico, transferencia y la posibilidad que juntos pueden explotar alguna zona del golfo”.

Alianza entre Pemex y Petrobras fortalecerá la investigación científica y el desarrollo tecnológico

Entre los detalles importantes de la alianza entre Pemex y Petrobras, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que será fortalecer la investigación científica y el desarrollo tecnológico en México.

Por lo que la firma del entendimiento que realizaron el día de ayer 23 de junio, Pemex y Petrobras abrirá la posibilidad de un convenio más fuerte y detallado entre las paraestatales.