Los planes de cooperación entre Petrobras y Pemex fueron unos de los temas centrales de la reunión que celebraron el presidente Lula da Silva y Roberto Velasco, titular de la SRE.

Así lo dio a conocer el propio presidente de Brasil por medio de un mensaje en el que se pronunció sobre el encuentro que se llevó a cabo el jueves 6 de agosto.

Además de los proyectos de colaboración entre Petrobras y Pemex, en el encuentro entre Lula da Silva y Roberto Velasco se abordaron otros temas de relevancia e interés bilateral.

Reunión entre Lula da Silva y Roberto Velasco (@LulaOficial/X)

Lula da Silva y Roberto Velasco hablaron de Petrobras y Pemex en su reunión

Con el objetivo de fortalecer la agenda bilateral y dar seguimiento a acuerdos estratégicos, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, viajó a el 6 de agosto a Brasil.

Como parte de su gira de trabajo, el canciller mexicano sostuvo una reunión con el presidente de Brasil, Lula da Silva, quien reveló algunos detalles de lo que ocurrió durante el encuentro.

En la publicación que compartió en X, Lula Da Silva explicó que uno de los temas que se puso sobre la mesa fue el relacionado a la cooperación entre Petrobras y Pemex.

No obstante, no ahondó sobre el punto, aunque se sabe que se trata de un proyecto de cooperación estratégica con el que se busca establecer una asociación técnica, tecnológica y de inversión.

Pemex y Petrobras anuncian acuerdo estratégico para explorar nuevos proyectos (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Los otros temas que revisaron Lula da Silva y Roberto Velasco en su reunión

Al informar los asuntos que se abordaron en la reunión con Roberto Velasco, Lula da Silva destacó que además de la cooperación entre Petrobras y Pemex, se revisaron otros temas de importancia.

El presidente indicó, sin ahondar en detalles, que el encuentro sirvió para hablar de varios aspectos de relevancia tanto para México como para Brasil: