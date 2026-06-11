El acuerdo entre Pemex y Petrobras estaría a punto de concretarse luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio "Lula" da Silva, sostuvieron una llamada.

“Muy pronto firmaremos el convenio entre Pemex y Petrobras” Claudia Sheinbaum

Así lo dieron a conocer ambos mandatarios por medio de mensajes en redes sociales, en los que resaltaron que “muy pronto” se concretará la firma de convenio entre ambas empresas petroleras.

Además, se informó que durante la llamada, Sheinbaum y Lula da Silva abordaron otros temas relacionados con la cooperación y la disposición del diálogo político de los 2 frentes.

Sheinbaum y Lula da Silva aseguran que acuerdo entre Pemex y Petrobras está cerca

El miércoles 10 de junio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y su homólogo brasileño, Lula da Silva, sostuvieron una llamada telefónica que tuvo una duración de 40 minutos.

Al respecto, la presidenta refirió que la conversación permitió avanzar hacia la firma de un acuerdo entre Pemex y Petrobras.

Sheinbaum sobre llamada con Lula da Silva (@ClaudiaShein/X)

Sobre el convenio, se limitó a señalar que tiene el fin de “mejorar las prácticas” de ambas empresas para llevar a la última generación las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos.

De la misma forma, indicó que a través del convenio que estaría a punto de concretarse, se ayudará a que Pemex y Petrobas exploren “alternativas bioenergéticas”.

Por su parte, Lula da Silva señaló que el acuerdo entre Pemex y Petrobras será a favor de la “cooperación energética” que, resaltó, implica una colaboración en materia de biocombustibles.

Sheinbaum y Lula da Silva abordaron más temas durante su llamada

Además de la eventual firma de un acuerdo entre Pemex y Petrobras, durante su llamada Claudia Sheinbaum y Lula da Silva abordaron otros temas de interés binacional, como los presentados a continuación: