El acuerdo entre Pemex y Petrobras estaría a punto de concretarse luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio "Lula" da Silva, sostuvieron una llamada.
“Muy pronto firmaremos el convenio entre Pemex y Petrobras”Claudia Sheinbaum
Así lo dieron a conocer ambos mandatarios por medio de mensajes en redes sociales, en los que resaltaron que “muy pronto” se concretará la firma de convenio entre ambas empresas petroleras.
Además, se informó que durante la llamada, Sheinbaum y Lula da Silva abordaron otros temas relacionados con la cooperación y la disposición del diálogo político de los 2 frentes.
Sheinbaum y Lula da Silva aseguran que acuerdo entre Pemex y Petrobras está cerca
El miércoles 10 de junio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y su homólogo brasileño, Lula da Silva, sostuvieron una llamada telefónica que tuvo una duración de 40 minutos.
Al respecto, la presidenta refirió que la conversación permitió avanzar hacia la firma de un acuerdo entre Pemex y Petrobras.
Sobre el convenio, se limitó a señalar que tiene el fin de “mejorar las prácticas” de ambas empresas para llevar a la última generación las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos.
De la misma forma, indicó que a través del convenio que estaría a punto de concretarse, se ayudará a que Pemex y Petrobas exploren “alternativas bioenergéticas”.
Por su parte, Lula da Silva señaló que el acuerdo entre Pemex y Petrobras será a favor de la “cooperación energética” que, resaltó, implica una colaboración en materia de biocombustibles.
Sheinbaum y Lula da Silva abordaron más temas durante su llamada
Además de la eventual firma de un acuerdo entre Pemex y Petrobras, durante su llamada Claudia Sheinbaum y Lula da Silva abordaron otros temas de interés binacional, como los presentados a continuación:
- Marco jurídico bilateral: Se busca profundizar las conversaciones sobre comercio y acuerdos legales entre México y Brasil
- Colaboración en salud y turismo: Reconocieron avances en proyectos conjuntos en estas áreas, además de la gobernanza pública
- Ciencia y tecnología: Se destacó el interés en fortalecer la innovación y la cooperación científica
- Multilateralismo y democracia: Ambos países reafirmaron su compromiso con el derecho internacional y el principio de no injerencia
- Embargo y crisis en Cuba: Confirmaron su posición a favor de levantar el embargo y expresaron preocupación por la situación humanitaria
- Comisión Binacional: Instruyeron a sus cancillerías a realizar la VI reunión para concretar iniciativas
- Apoyo a Michelle Bachelet: Respaldaron su candidatura a la Secretaría General de la ONU
- Integración regional: Subrayaron que México y Brasil son motores de integración y prosperidad en América Latina
- Copa Mundial 2026: Lula deseó éxito a Sheinbaum en la organización del torneo