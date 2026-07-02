Petrobras se convirtió en la empresa más valiosa de América Latina al desplazar a Mercado Libre del primer lugar del ranking regional luego de alcanzar una capitalización de 102 mil 940 millones de dólares.

En 2025, Petrobras tenía un valor de 74 mil 430 millones de dólares, por lo que sus resultados en este 2026 representan un crecimiento del 38.3%. Esto evidencia el interés de los inversionistas en el sector energético.

Petrobras se posiciona como la empresa más valiosa de América Latina superando a Mercado Libre

La petrolera brasileña Petrobras logró superar a Mercado Libre como la empresa con mayor valor bursátil de América Latina al cierre del primer semestre de 2026, tras alcanzar un gran crecimiento.

Petrobras supera a Mercado Libre como la empresa más valiosa de América Latina (Archivo)

El cambio refleja un renovado interés de los inversionistas por compañías vinculadas al sector energético y con alta generación de flujo de efectivo, aunque el comercio en línea sigue en tendencia.

De acuerdo con la información, el nuevo ranking de las 10 empresas más valiosas de América Latina es el siguiente:

Petrobras (Brasil): 102 mil 940 millones de dólares Itaú Unibanco (Brasil): 93 mil 630 millones de dólares Mercado Libre (Argentina): 88 mil 220 millones de dólares América Móvil (México): 77 mil 350 millones de dólares Nu Holdings (Brasil): 66 mil 040 millones de dólares Vale (Brasil): 63 mil 710 millones de dólares BTG Pactual (Brasil): 50 mil 860 millones de dólares Walmex (México y Centroamérica): 49 mil 390 millones de dólares Ambev (Brasil): 48 mil 330 millones de dólares FEMSA (México): 45 mil 410 millones de dólares

El nuevo ranking evidencia un cambio en las preferencias de los mercados financieros durante 2026, favoreciendo a empresas de energía y banca frente a firmas tecnológicas y de alto crecimiento.

Aunque Mercado Libre sigue siendo una de las compañías más relevantes de América Latina, Petrobras recuperó el liderazgo gracias al fuerte desempeño de sus acciones y al entorno favorable para el sector petrolero.