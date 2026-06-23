Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció la firma de un acuerdo estratégico con Petrobras para desarrollar proyectos conjuntos en exploración, producción y transformación de hidrocarburos.

“La firma de este Memorando de Entendimiento abre oportunidades de cooperación para beneficio de las empresas, de los países y de sus pueblos; establece un marco de colaboración estratégica y técnica para evaluar, desarrollar y ejecutar, de manera conjunta, proyectos potenciales e integrales en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, para nuevos descubrimientos y para oportunidades de optimización e incremento de producción en aguas profundas, áreas de aceite pesado y extrapesado, campos maduros y potencial en el Golfo de México, y en actividades relacionadas con procesos industriales como refinación y petroquímica” Juan Carlos Carpio Fragoso. Director Pemex

El convenio, presentado por el director Juan Carlos Carpio Fragoso, tendrá una vigencia inicial de dos años con posibilidad de renovación, aunque no implica compromisos vinculantes de inversión ni la creación de una sociedad conjunta.

La alianza Pemex-Petrobras busca fortalecer la cooperación técnica y abrir oportunidades en procesos industriales, incluyendo refinación, petroquímica y fertilizantes, además de la exploración en el Golfo de México.

¿Que harán juntos Pemex y Petrobras?

¿Qué van a hacer juntos Pemex y Petrobras? Ambas empresas van a a evaluar, desarrollar y ejecutar de manera conjunta proyectos en la industria de los hidrocarburos, mediante cooperación estratégica y técnica.

También incluye desarrollo de oportunidades en áreas de colaboración, producción y de procesos industriales.

De la misma manera no se descarta intercambio de experiencias sobre aspectos regulatorios e institucionales.

Pemex y Petrobras se unen para explorar el Golfo de México

Pemex dijo que la asociación con Petrobras puede fortalecer la producción mexicana y que están interesados en explorar el Golfo de México.

También les interesa incrementar la producción en campos maduros, los procesos industriales de refinanción, petroquímica y fertilizantes.