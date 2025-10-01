Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México cumple su primer año de gobierno con “peso mexicano fortalecido”.

Este 1 de octubre, la primer mujer presidenta de México cumple un año de Gobierno, y el peso mexicano entra este día con buenas cifras ante el dólar.

Cabe recordar que Claudia Sheinbaum tomó protesta como la primera mujer presidenta de México en sus más del 200 años de historia el pasado 1 de octubre 2024, lo que fue marcado como un hecho relevante.

Así llegó Claudia Sheinbaum en su primer año de gobierno con un “peso mexicano fortalecido”

El peso mexicano llegó a bajos niveles históricos en medio del primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum.

Las primeras cifras a las que llegó el peso mexicano fortalecido fue de 18.26 puntos respecto al dólar.

Claudia Sheinbaum cumple su primer año de gobierno con “peso mexicano fortalecido” (Especial)

A un año de la histórica toma presidencial el peso mexicano amanece fortalecido frente al dólar estadounidense.

En tanto en los mercados accionarios a nivel mundial presentan movimientos mixtos, ya que los inversionistas globales se preparan para las consecuencias del nuevo cierre del gobierno estadounidense.

Lo anterior ocurre luego de que el Congreso de Estados Unidos no lograra un acuerdo para financiar sus operaciones.

Sobre el peso mexicano, analistas de Monex reportan que mostró volatilidad bajista y ahora cotiza en 18.26, lo que implica una apreciación del peso en 0.30% respecto al cierre previo (un avance semanal de 1.04% y una ganancia de 2.18% respecto al mes previo).

Sostienen que el peso es favorecido por el debilitamiento de la divisa americana después de evaluar el anuncio de un cierre de gobierno, lo que compromete la próxima publicación de reportes económicos e implica la suspensión de bastantes puestos federales.

Conforme va avanzando el día la cotización del peso mexicano se va modificando, pero al cierre de esta nota, el peso alcanza frente al dólar alcanza 18.30 unidades.