El miércoles primero de octubre de 2025, Claudia Sheinbaum celebra su primer año como Presidenta de México.
“Es tiempo de mujeres y llegamos todas”Claudia Sheinbaum, presidenta de México
Por lo que recordando que es la primera mujer en gobernar la República Mexicana en más de 200 años, Claudia Sheinbaum agradece a las mujeres que pusieron su confianza en sus manos.
Así como a todos aquellos que con su apoyo la han ayudado a construir el segundo piso de la Cuarta Transformación.
Proyecto impulsado por su antecesor, el exPresidente Andrés Manuel López Obrador -de 71 años de edad-.
“Gracias por este primer año que hemos caminado juntas y juntos en el segundo piso de la Cuarta Transformación”, cita la Presidenta de México junto a un video compartido en la red social X.
En el video de YouTube, la presidenta de México hace énfasis a su política a favor de las mujeres:
A inicios de su gobierno, Claudia Sheibaum se comprometió a dar fin a la desigualdad.
Por lo que a lo largo de su primer año del sexenio, ha impulsado reformas que garantizan:
- Igualdad sustantiva
- Derecho a una vida libre de cualquier tipo de violencia, impulsando propuestas legislativas en materia de feminicidio así como de violencia digital y vicaria
- Mecanismos para combatir la brecha salarial
Así como creó diversos apoyos como:
- Pensión Mujeres Bienestar
- Beca para nivel básico “Rita Cetina”
- Red Nacional de Tejedoras de la Patria
- Alrededor de 600 Centros Libres para las Mujeres
- Implementó la línea telefónica 079, entre otros.
Claudia Sheinbaum dará su primer informe de gobierno en el Zócalo el 5 de octubre
Será el domingo 5 de octubre cuando la Presidenta Claudia Sheinbaum dé su primer informe de gobierno.
La máxima mandataria lo hará desde la plancha del zócalo capitalino, evento de libre acceso.
El informe presentará a la ciudadanía los resultados alcanzados durante su primer año frente a la presidencia así como abordará los programas y políticas impulsadas por su administración.
De acuerdo con la cuenta de Instagram de Morena, actualmente, Claudia Sheinbaum cuenta con más del 70% de respaldo del país que ha mejorado “en desarrollo, bienestar, justicia social y en la dignificación que se consolida desde abajo y entre todos”.