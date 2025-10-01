El miércoles primero de octubre de 2025, Claudia Sheinbaum celebra su primer año como Presidenta de México.

“Es tiempo de mujeres y llegamos todas” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Por lo que recordando que es la primera mujer en gobernar la República Mexicana en más de 200 años, Claudia Sheinbaum agradece a las mujeres que pusieron su confianza en sus manos.

Así como a todos aquellos que con su apoyo la han ayudado a construir el segundo piso de la Cuarta Transformación.

Proyecto impulsado por su antecesor, el exPresidente Andrés Manuel López Obrador -de 71 años de edad-.

“Gracias por este primer año que hemos caminado juntas y juntos en el segundo piso de la Cuarta Transformación”, cita la Presidenta de México junto a un video compartido en la red social X.

En el video de YouTube, la presidenta de México hace énfasis a su política a favor de las mujeres:

A inicios de su gobierno, Claudia Sheibaum se comprometió a dar fin a la desigualdad.

Por lo que a lo largo de su primer año del sexenio, ha impulsado reformas que garantizan:

Igualdad sustantiva

Derecho a una vida libre de cualquier tipo de violencia, impulsando propuestas legislativas en materia de feminicidio así como de violencia digital y vicaria

Mecanismos para combatir la brecha salarial

Así como creó diversos apoyos como:

Pensión Mujeres Bienestar

Beca para nivel básico “Rita Cetina”

Red Nacional de Tejedoras de la Patria

Alrededor de 600 Centros Libres para las Mujeres

Implementó la línea telefónica 079, entre otros.

Claudia Sheinbaum dará su primer informe de gobierno en el Zócalo el 5 de octubre

Será el domingo 5 de octubre cuando la Presidenta Claudia Sheinbaum dé su primer informe de gobierno.

La máxima mandataria lo hará desde la plancha del zócalo capitalino, evento de libre acceso.

El informe presentará a la ciudadanía los resultados alcanzados durante su primer año frente a la presidencia así como abordará los programas y políticas impulsadas por su administración.

De acuerdo con la cuenta de Instagram de Morena, actualmente, Claudia Sheinbaum cuenta con más del 70% de respaldo del país que ha mejorado “en desarrollo, bienestar, justicia social y en la dignificación que se consolida desde abajo y entre todos”.