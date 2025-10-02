Claudia Sheinbaum dio un pequeño avance en redes sociales sobre el documental que conmemora su primer año como la primera presidenta en la historia de México.

Según la leyenda de este adelanto, la presidenta Claudia Sheinbaum reflexiona sobre “los desafíos que enfrenta, la grandeza de su pueblo, los principios y las tareas de la transformación”.

Documental de Claudia Sheinbaum (Captura de pantalla)

Claudia Sheinbaum da un avance documental de su primer año como presidenta

A través de redes sociales, Claudia Sheinbaum dio un pequeño avance de 2:31 minutos de lo que se verá en el documental “Los primeros 365 días, la transformación avanza”.

El documental recupera declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, así como partes de sus discursos en eventos y conferencias, además de partes inéditas de su vida.

De acuerdo con la información, el estreno sobre el documental del primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum será el próximo viernes 3 de octubre y no se ha dado a conocer dónde se transmitirá.

El fragmento presentado por Claudia Sheinbaum sigue el discurso de que “es tiempo de mujeres”, pues es la primera vez que una mujer gobierna México, además de dejar de gobernar para unos cuantos.