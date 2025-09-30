La presidenta Claudia Sheinbaum invitó al pueblo de México a sumarse a la celebración de su primer año de gobierno en el mitin que se llevará a cabo en el Zócalo el próximo 5 de octubre.
En su primer año de gobierno, Claudia Sheinbaum reitera la importancia de que, por primera vez en 200 años de la historia de México, una mujer gobierna el país.
“Les invito a que nos juntemos una vez más en este maravilloso Zócalo a un año de que llegamos juntos”Claudia Sheinbuam
Hora y fecha de la celebración por el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum hizo una invitación a la población para celebrar juntos su primer año como presidenta de México.
La cita es el próximo domingo 5 de octubre a las 11:00 horas en la plancha del Zócalo capitalino.
Claudia Sheinbaum recuerda importancia de su cargo: “no quiero ser princesa, quiero ser presidenta” afirman niñas
Claudia Sheinbaum resaltó la importancia de ser la primera presidenta “con a” en México y reiteró su compromiso con el pueblo.
La presidenta reiteró que “es tiempo de mujeres” y con ella, “llegamos todas”, frase que se ha expresado en sus políticas como la pensión para mujeres a partir de los 60 años.
Asimismo, recordó que, a un año de su mandato, muchas niñas se le han acercado para decirle que ya no sueñan con ser princesas, sino presidentas.
“Las niñas se me acercan y me dicen ´yo quiero ser como tú cuando sea grande, yo no quiero ser princesa, quiero ser presidenta´”Claudia Sheinbaum