La presidenta Claudia Sheinbaum invitó al pueblo de México a sumarse a la celebración de su primer año de gobierno en el mitin que se llevará a cabo en el Zócalo el próximo 5 de octubre.

En su primer año de gobierno, Claudia Sheinbaum reitera la importancia de que, por primera vez en 200 años de la historia de México, una mujer gobierna el país.

“Les invito a que nos juntemos una vez más en este maravilloso Zócalo a un año de que llegamos juntos” Claudia Sheinbuam

Hora y fecha de la celebración por el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum hizo una invitación a la población para celebrar juntos su primer año como presidenta de México.

La cita es el próximo domingo 5 de octubre a las 11:00 horas en la plancha del Zócalo capitalino.

A un año de gobierno, los invito a reunirnos una vez más el domingo 5 de octubre a las 11 de la mañana en el Zócalo de la Ciudad de México. pic.twitter.com/kV9g021GJV — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 26, 2025

Claudia Sheinbaum recuerda importancia de su cargo: “no quiero ser princesa, quiero ser presidenta” afirman niñas

Claudia Sheinbaum resaltó la importancia de ser la primera presidenta “con a” en México y reiteró su compromiso con el pueblo.

La presidenta reiteró que “es tiempo de mujeres” y con ella, “llegamos todas”, frase que se ha expresado en sus políticas como la pensión para mujeres a partir de los 60 años.

Asimismo, recordó que, a un año de su mandato, muchas niñas se le han acercado para decirle que ya no sueñan con ser princesas, sino presidentas.