Claudia Sheinbaum recibió el respaldo de los grupos parlamentarios de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde al cumplirse su primer año de gobierno como presidenta de México.

“El motivo de este pronunciamiento es celebrar que hoy se cumple el primer aniversario de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum” celebraron senadores y senadoras a un año de asumir la presidencia el 1 de octubre de 2024.

“La cuarta transformación ha demostrado que otro modelo económico es posible: el modelo de economía moral, el cual garantiza estabilidad, crecimiento y, sobre todo, prosperidad compartida para todos y todas” Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta del Senado

El acto se llevó a cabo en la Cámara de Senadores, donde entre aplausos y gritos de apoyo, senadores y senadoras sostuvieron pancartas con el rostro de Claudia Sheinbaum y se invitó al mitin en el Zócalo del 5 de octubre.

Celebran primer año de gobierno de Sheinbaum y convocan al Zócalo

En el marco del primer aniversario de la presidenta Claudia Sheinbaum, la senadora Laura Itzel Castillo, en nombre de los grupos parlamentarios de Morena, PT y PVEM, celebró los logros de la “cuarta transformación” y convocó a la ciudadanía al mitin del 5 de octubre en el Zócalo.

La senadora destacó que, por primera vez en más de dos siglos, México es liderado por una mujer, un hecho histórico que calificó como un avance para todas.

En su balance, resaltó la continuidad de políticas sociales que, según afirmó, han sacado a más de 13 millones de personas de la pobreza entre 2018 y 2024.

Subrayó el éxito del modelo de “economía moral”, con un aumento acumulado del 135% al poder adquisitivo del salario mínimo desde 2018 y la consolidación de programas sociales como derechos constitucionales que benefician a 32 millones de familias.

En materia de seguridad, informó una disminución del 32% en homicidios dolosos, lo que equivale a “27 vidas salvadas a diario”.

Laura Itzel Castillo también defendió reformas clave como la del Poder Judicial, la de igualdad sustantiva y la energética, que calificó como pilares para consolidar el “plan C”.

Finalmente, reiteró la invitación para acompañar a la presidenta Sheinbaum este domingo 5 de octubre a las 11 de la mañana en el Zócalo, para celebrar su primer año de gestión y refrendar el compromiso con la transformación de México.