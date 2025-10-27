El peso mexicano abrió su participación en el mercado de divisas de hoy 27 de octubre con estabilidad frente al dólar.

Desde la apertura del mercado cambiario, ha mostrado un alza en su cotización del 0.14% con respecto a la moneda estadounidense, hasta las 8:30 horas, tiempo local.

Peso se mantiene estable frente al dólar hoy 27 de octubre

De acuerdo con la cotización del peso mexicano abrió el mercado del tipo de cambio con estabilidad, llegando a los 18.40 pesos por dólar.

Para las 8:32 horas, tiempo local, la divisa nacional subió un 0.14%, con un valor de 0.544 dólares por peso mexicano.

Peso frente al dólar el 27 de octubre (Captura de pantalla)

Esto marca que el dólar estadounidense se ha cotizado en 18.4021 por divisa hasta el mismo corte.

Cabe señalar que el dólar cerró el mercado con un valor de 18.4236 pesos mexicanos.

Es decir, el peso se apreció más de dos centavos hasta las 8:30 horas del 27 de octubre.