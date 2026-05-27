Claudia Sheinbaum respaldó la postura de Carlos Slim al calificar como “irracional” la rebaja de Moody’s a México, señalando que las calificadoras siguen ancladas en indicadores del periodo neoliberal.

“Estoy de acuerdo, qué bueno que lo dijo el ingeniero Slim porque su opinión pesa en el país y en el mundo. Él ve muy positiva la economía nacional. Tiene conocimiento de lo que está pasando” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Al darle la razón a Carlos Slim en la mañanera del 27 de mayo de 2026, la presidenta de México destacó datos recientes que muestran avances económicos:

la pobreza laboral disminuyó 3.2%

se sumaron 552 mil personas empleadas en el primer trimestre de 2026

Además, subrayó la inversión extranjera récord y una balanza comercial positiva como señales de fortaleza nacional.

El 20 de mayo de 2026 Moody’s Ratings rebajó la calificación de México a Baa3, el escalón más bajo dentro del grado de inversión.

Claudia Sheinbaum destaca más indicadores positivos a la economía nacional

Claudia Sheinbaum dijo que hay dos nuevos datos que señalan que la economía de México va bien como la disminución de la pobreza laboral y el incremento en personas empleadas.

Detalló que el primer trimestre de 2026 la economía mexicana reporta 552 mil personas empleadas más, en comparación con el primer trimestre de 2025.

También que la pobreza laboral disminuyó 3.2 por ciento en el primer trimestre de 2026 en comparación con el primer trimestre de 2025.

Claudia Sheinbaum destaca IED récord y balanza comercial positiva

Claudia Sheinbaum destacó indicadores positivos de la economía mexicana como que hay Inversión Extranjera Directa (IED) récord en el primer trimestre de este año.

Ademas, que la balanza comercial es positiva ya que se había importado menos y ese había exportado más.