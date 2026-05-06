José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), posicionó a México como el mejor país para invertir en América Latina.

Según comentó, empresarios alemanes han engrandecido el papel de México gracias a cinco aspectos que son fundamentales para invertir:

Talento Comunicación Infraestructura Cultura empresarial Posición geográfica (Norteamérica)

José Medina Mora Icaza, nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial (@josemedinamora / Instagram)

“México es el mejor país para invertir en América Latina”: CCE

En un evento con empresarios, el presidente de la CCE mencionó que inversionistas alemanes expresaron mayor interés en invertir en México que en otros países.

“Cuando les preguntamos a las empresas alemanas: ‘¿Por qué creen que México es el mejor país para invertir en América Latina?’ Nos dieron 5 razones" José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE)

También mencionó que hace dos meses llegó una misión comercial la cual comentó que, debido a las condiciones geopolíticas mundiales, México se ha vuelto atractivo para países como:

Suecia

Finlandia

Dinamarca

Noruega

“Para que haya inversión debe haber certidumbre jurídica, seguridad, energía y agua, por lo que hemos trabajado en ello con el gobierno en los últimos meses”, aseguró el líder empresarial.

Industria en México (Cortesía)

México es el mejor país para invertir en el mundo, dice CMN

De igual forma, el presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), Antonio del Valle Perochena, destacó que México es el mejor país para invertir del mundo, ya que cuenta con talento, industria, infraestructura y comunicaciones.

“Hace un rato decían que México es el mejor país de América Latina para invertir, pero es el mejor país para invertir en el mundo y no lo digo de lengua para afuera” Antonio del Valle Perochena, presidente del CMN

También resaltó la ubicación de México para que la producción pueda llegar a Estados Unidos, el mercado más grande del mundo, así como a Canadá y otros países.