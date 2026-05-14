La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mantuvo reunión con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y otros líderes empresariales, con quienes abordó la economía mexicana.

“Coincidimos en buenas perspectivas para la economía mexicana”. Claudia Sheinbaum, presidenta constitucional de México

El encuentro tuvo lugar durante la mañana de hoy miércoles 13 de mayo, tal como dio a conocer Claudia Sheinbaum en su mensaje de redes sociales.

De acuerdo con medios de comunicación, a la reunión que habría concluido alrededor de las 12:00 horas, acudió el presidente del CCE, José Medina Mora Icaza.

Claudia Sheinbaum se reunió con CCE y líderes empresariales (Claudia Sheinbaum)

Claudia Sheinbaum se reúne con presidente de CCE y líderes empresariales

En su mensaje de redes sociales, Claudia Sheinbaum destacó el el encuentro con el CCE así como representantes de las Cámaras Empresariales en Palacio Nacional.

Con los líderes empresariales, Claudia Sheinbaum habría abordado diversos temas de la economía mexicana, ya que coincidió con los representantes sobre las buenas perspectivas.

La presidenta no agregó más en su mensaje, sólo compartió la fotografía oficial del encuentro con los líderes empresariales; la CCE tampoco se ha pronunciado.

A la reunión en Palacio Nacional también acudieron el presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), Pedro Pacheco, quien tampoco brindó declaraciones.

Esta mañana nos reunimos con el Consejo Coordinador Empresarial y diversos representantes de Cámaras Empresariales. Coincidimos en buenas perspectivas para la economía mexicana. pic.twitter.com/bW6lYjhjoX — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 14, 2026

La reunión de Claudia Sheinbaum con los líderes empresariales se da en el marco de la 35va Convención de Aseguradores AMIS, en la que participó el presidente del CCE.

Y en la cual se abordó el futuro de México, así como la infraestructura e innovación para construir un país más preparado.