La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió un emotivo mensaje por el Día del Padre este 21 de junio, destacando el rol fundamental de los papás en las familias y en la construcción de un mejor México.

El mensaje presidencial por el Día del Padre llega en un contexto donde millones de familias mexicanas celebran a los jefes de hogar, por lo que Sheinbaum enfatizó valores como el amor, el trabajo y el esfuerzo diario, elementos clave en el tejido social de México.

Claudia Sheinbaum manda felicitaciones por el Día del Padre este 21 de junio 2026 (@Claudiashein / X)

Claudia Sheinbaum felicita a los papás de México por el Día del Padre 2026

Este domingo 21 de junio, Claudia Sheinbaum Pardo compartió un mensaje de felicitación con motivo del Día del Padre 2026, reconociendo la labor de millones de hombres que día a día contribuyen al bienestar de sus familias.

A través de sus redes sociales, Claudia Sheinbaum expresó su reconocimiento a los papás de todo el país, destacando el papel que desempeñan en la construcción de una mejor sociedad mediante el amor, el trabajo y el esfuerzo que brindan a sus seres queridos.

En su mensaje por el Día del Padre, la mandataria federal señaló:

“¡Muchas felicidades a todos los papás en su día! Hoy reconocemos a quienes, con amor, trabajo y esfuerzo, entregan lo mejor de sí para sus familias y contribuyen cada día a construir un mejor México”. Claudia Sheinbaum

Asimismo, Claudia Sheinbaum deseó que esta celebración estuviera llena de alegría, abrazos y cariño para todas las familias mexicanas, concluyendo con un mensaje de buenos deseos para quienes celebran esta fecha especial.

Día del Padre (Unsplash)

El Día del Padre se conmemora cada año en México durante el tercer domingo de junio, por lo que en este 2026 se celebra este 21 de junio.

Esta es una fecha dedicada a reconocer la importancia de la figura paterna y su participación en la formación, cuidado y acompañamiento de hijos e hijas.

Con este mensaje, Claudia Sheinbaum se sumó a las felicitaciones dirigidas a los padres mexicanos en una jornada marcada por reuniones familiares, muestras de afecto y reconocimiento a quienes desempeñan este importante rol dentro de la sociedad.