Miguel Mancera Aguayo, economista y primer gobernador de Banxico, murió el lunes 10 de agosto de 2026 a los 93 años de edad.

A continuación, te compartimos información de su perfil para conocer la trayectoria de este importante economista mexicano.

¿Quién fue Miguel Mancera Aguayo? Economista y primer gobernador de Banxico

Miguel Mancera Aguayo fue un destacado economista mexicano que pasó a la historia por ser el primer gobernador autónomo del Banco de México (Banxico), considerado una pieza clave en la estabilidad económica y modernización monetaria del país.

Miguel Mancera Aguayo (Banxico )

¿Qué edad tenía Miguel Mancera Aguayo?

Miguel Mancera Aguayo nació el 18 de diciembre de 1932, por lo que tenía 93 años al momento de su muerte.

¿Quién fue la esposa de fue Miguel Mancera Aguayo?

No se conoce información sobre la vida personal privada de Miguel Mancera Aguayo, desconociéndose quién era su pareja sentimental.

¿Qué signo zodiacal era Miguel Mancera Aguayo?

Miguel Mancera Aguayo nació un 18 de diciembre de 1932, por lo que de acuerdo con la astrología occidental era del signo zodiacal Sagitario.

¿Cuántos hijos tenía Miguel Mancera Aguayo?

Miguel Mancera Aguayo mantuvo su vida personal privada, por lo que se desconoce si tuvo hijos.

Miguel Mancera Aguayo (ITAM)

¿Qué estudió Miguel Mancera Aguayo?

Miguel Mancera Aguayo era Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), además de contar con una Maestría en Economía por la Universidad de Yale en Estados Unidos.

¿En qué trabajó Miguel Mancera Aguayo?

Trabajó en el sector privado en el Banco de Comercio (hoy BBVA) y se desempeñó como profesor de Teoría Económica y Comercio Internacional en el ITAM y en la Escuela Libre de Derecho.

Fue nombrado Director General de Banxico por el presidente Miguel de la Madrid en 1982, siendo parte fundamental de la transformación de esta entidad.

En 1994, tras modificaciones a la ley, fue nombrado como el primer gobernador del Banco de México para garantizar que el gobierno no pudiera imprimir dinero sin control. Fungió en este cargo hasta 1997.