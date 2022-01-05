Burger King incluye nuggets veganos en el menú de Reino Unido. El próximo miércoles, 05 de enero, se podrá consumir esta nueva opción de comida rápida.

En 2021, Burger King lanzó la iniciativa ‘ Plant-Based Options ’, menú que busca implementar una dieta alternativa a base de verduras y plantas.

Con esta acción, la cadena de comida rápida espera que en 2030 pueda ofrecer un menú 50% libre de carne sin comprometer el sabor ni el precio de los alimentos.

Para fortalecer el menú, Burger King incluirá nuggets veganos en Reino Unido y a continuación te contamos todos los detalles.

Burger King, nuggets veganos (Burger King - Sitio Web)

Burger King: Nuggets veganos en Reino Unido

Burger King apuesta por implementar opciones veganas dentro de su menú en Reino Unido.

El próximo 05 de enero , los clientes de Reino Unido podrán comer los nuevos nuggets veganos de Burger King.

De acuerdo con el sitio oficial, estos nuggets veganos se crearon pensando en las personas veganas, vegetarianas y para quienes cuidan su consumo de carne.

Alasdair Murdoch, presidente ejecutivo de Burger King U.K, dijo que la cadena quiere ayudar a los consumidores “a tomar buenas decisiones sobre lo que comen”.

Además, destacó que los nuggets veganos de Burger King no se verán comprometidos en sabor y precio, incluso aseguró que saben igual que los de carne.

Burger King, nuggets veganos (Burger King - Sitio Web)

Burger King: Opciones veganas en Reino Unido

Burger King es una de las cadenas de comida rápida más grandes del mundo y destaca por ofrecer hamburguesas, papas y refresco.

En los últimos años, la dieta vegana ha cobrado relevancia en muchos países y cada vez hay más personas que buscan modificar sus hábitos alimenticios.

Burger King. (Info7.)

Por ello, Burger King ha implementado la iniciativa ‘Plant-Based Options’, un menú que ofrece alimentos a base de plantas y verduras.

De esta manera proporciona alternativas libres de carne y con esto también buscan ayudar al planeta.

Burger King espera que con este esfuerzo reduzca la emisión de gases invernadero en un 41% para el año 2030.

“El lanzamiento es otro paso positivo para reducir nuestra huella de carbono e impulsar la innovación en nuestros menús” Alasdair Murdoch, Burger King

Burger King lanza alimentos veganos en Reino Unido; los consumidores reaccionan en redes sociales

Durante los primeros meses de 2021, Burger King dio a conocer que implementaría opciones de alimentos veganos en las sucursales de Reino Unido.

Plant-Based Wopper

Vegan Royale

Vegan Nuggets

Los ingredientes que sustituyen a la carne son las semillas de soya mezcladas con otras plantas.

Burger King, opción vegana (@burgerkinguk - Instagram)

Burger King, opción vegana (@burgerkinguk - Instagram)

Burger King, nuggets veganos (Burger King - Sitio Web)

Por supuesto, esta noticia desató varios comentarios y opiniones encontradas en redes sociales.

Por un lado, hay quienes apoyan esta iniciativa : “Creo que estos alimentos son un buen comienzo”, “Gracias por pensar en los veganos”.

Sin embargo, hay otras personas que no están de acuerdo con estas opciones veganas , principalmente por la idea de que conservan el mismo sabor de la carne .

“¿Cuál es el punto de que sea un alimento vegano y tenga el mismo sabor de la carne?”, “¿Qué pasa con el queso y mayonesa? ¿También son veganos?”, “No creo que sean preparados bajo procesos veganos”.