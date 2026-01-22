Six Flags México estrena emocionante montaña rusa de 22 metros de altura.

El parque de atracciones Six Flags añadirá una nuevo juego mecánico a sus instalaciones de la CDMX.

Así es el montaña rusa de 22 metros de altura que llega a Six Flags México

Se anunció que Six Flags México lanzará la montaña rusa Speedway Stunt Coaster.

Dicha atracción alcanza una altura de 22.5 metros con una velocidad de hasta 60 kilómetros por hora al llegar a la cima. y luego hacer su recorrido en reversa.

Six Flags México estrena montaña rusa de 22 metros de altura (Six Flags México)

Six Flags México explicó que su Speedway Stunt Coaster es perfecta para niñas y niños que buscan experiencias más desafiantes que los juegos infantiles.

Toma en cuenta que la montaña rusa de 22 metros de altura de Six Flags es para toda la familia.

Esto porque cuenta con una capacidad de 20 pasajeros y un recorrido de 205 metros. La estatura mínima para subirse es de 95 centímetros.

La Speedway Stunt Coaster dispone de la capacidad de atender a más de 750 personas cada hora.

¿Cuándo estará disponible la montaña rusa Speedway Stunt Coaster en Six Flags México?

Ya se confirmó la fecha en Six Flags México para disfrutar del Speedway Stunt Coaster.

La nueva montaña rusa estará disponible a partir del sábado 31 de enero 2026.