Con una nueva intención por llegar a millones de personas en Estados Unidos, el CEO de Farmacias Similares y presidente del Grupo Por Un País Mejor, Víctor González Herrera, analiza la posibilidad de abrir sucursales de “Café Simi” en ese país y en otras partes del mundo.

El proyecto aún está en fase de análisis debido a la escasa trayectoria de esta línea de negocio en México. Pero con el desempeño mostrado en las primeras tres cafeterías del país, no descartan una expansión a nivel nacional y extranjero.

Café Simi se puede abrir en Europa, en Estados Unidos, donde sea. A diferencia de la farmacia, que no es tan sencillo. Entonces, creo que tiene mucho potencial, no solamente en México, sino fuera de él. Víctor González Herrera, CEO Farmacias Similares y Grupo Por Un País Mejor.

La idea de Víctor González Herrera no es sencilla debido a la competencia en este mercado. En México, por ejemplo, hay más de 16 mil cafeterías censadas ante el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En tanto, en Estados Unidos hay más de 76 mil cafeterías registradas y 94 mil establecimientos del sector de cafetería y de venta de comida.

Sin embargo, el CEO de Farmacias Similares confía en el trabajo de su equipo y en la presencia que ha construido en torno al Dr. Simi.

El Dr. Simi es una marca súper reconocida y no solo reconocida, sino también querida… Otras marcas famosas no tienen ese valor agregado que nosotros tenemos y algunas ni siquiera son mexicanas. Víctor González Herrera, CEO Farmacias Similares y Grupo Por Un País Mejor.

Víctor González Herrera inaugurará hasta 20 cafeterías en México

Por ahora, el siguiente paso para Café Simi es la consolidación en México, a través de un modelo de negocio combinado con las veterinarias de SimiPet Care.

La próxima apertura está prevista en Holbox, Quintana Roo, así como en otros destinos turísticos como Isla Mujeres y Cancún.

Además, trabaja en las gestiones para abrir cafeterías independientes, bajo unidades propias y franquicias, en la Ciudad de México, en zonas como Polanco y el Centro Histórico, así como en Mérida, Yucatán.

El objetivo de Víctor González Herrera es abrir 20 cafeterías del Dr. Simi en México antes de que finalice el 2026.

La presencia de Dr. Simi en el extranjero

Actualmente, el Dr. Simi tiene presencia en Colombia con más de 60 sucursales de Farmacias Similares y una fundación, en Chile y en Estados Unidos con la apertura de Similandia, en Los Ángeles, California, así como la venta de souvenirs del personaje en las sucursales de CVS Pharmacy.

El esfuerzo más reciente por expandir la marca en el extranjero se dio en abril pasado, cuando Víctor González Herrera inauguró una tienda temporal del Dr. Simi en Tokio, Japón.