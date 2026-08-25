Burger King reformula sus nuggets de pollo tras miles de quejas por su textura “gomosa”.

El cambio en el platillo insignia del menú de Burger King forma parte de la iniciativa de escucha a sus clientes que implementó la marca a inicios del 2026.

Los nuevos nuggets llegan a Estados Unidos a partir del 1 de septiembre. Su costo será de 33.72 pesos por 4 piezas y 126.90 pesos por 20 piezas.

Burger King (Unsplash)

Burger King reformula sus nuggets de pollo y renueva sus salsas

Mediante un comunicado, Burger King anunció que reformula sus nuggets de pollo luego de hacer caso a los comentarios de los consumidores.

“Cuando miles de llamadas y mensajes de texto dejaron claro que los nuggets de pollo de BK no ofrecían la experiencia que los clientes esperaban —siendo descritos como ‘gomosos’, ‘secos’ y ‘decepcionantes’— la marca volvió a la cocina para replantearse cada elemento de sus nuggets.” Burger King

De acuerdo con la chef Amy Alarcón, jefa de cocina de Burger King en Estados Unidos y Canadá, su equipo evaluó cada elemento del platillo.

Además de que invitaron a clientes reales, incluidos niños, para probar y perfeccionar la receta, que ahora promete tanto un rebozado más crujiente y un adobo mejorado.

Como complemento, Burger King también renovó sus salsas y añadió un sabor nuevo:

Especial Sabrosa: Disponible por tiempo limitado con sabores cremosos, ácidos y ligeramente picantes

Mostaza con miel: Más rica y más cremosa para los que le gusta combinaciones saladas con dulce

Buffalo: Sabor clásico de pimienta de cayena con notas de ajo y picante

Agridulce: Versión más equilibrada con piña y notas de ácidas

Burger King (Unsplash)

El plan de Burger King con el lanzamiento de sus nuevos nuggets, responde a la popularidad que ha cobrado la carne de pollo en los restaurantes de comida rápida que ofrecen esa opción como más saludable a la carne roja.

Cambios en el menú aumenta las ventas de Burger King

Los cambios de Burger King en su menú le han generado aumento de ventas a la compañía.

Previo a la reformulación de sus nuggets, Burger King renovó la Whopper.

Ante tal estrategia, la empresa reportó un crecimiento del 8.5% en sus operaciones en tiendas de Estados Unidos el trimestre pasado, superando a McDonald’s por el mayo margen en más de una década.

Con su reformulación, Burger King también le ganó a la cadena de hamburguesas Wendy’s.