La amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre aranceles masivos a China, provocó una caída generalizada de las bolsas en Wall Street.

Durante el viernes 10 de octubre de 2025, las bolsas de Estados Unidos registraron pérdidas de entre el 1 y 3 por ciento, tras el posible nuevo arancel a China.

Wall Street (Especial)

Todos los indices de las bolsas de Estados Unidos cayeron tras amenaza de arancel a China

Tras la amenaza de Donald Trump de aranceles masivos a China, todas las bolsas de Estados Unidos cayeron; el Down Jones de Industriales se desplomó un 1.9%, el S&P 500 cayó un 2.71% y el Nasdaq un 3.56%.

La caída de las bolsas de Estados Unidos por los nuevos aranceles a China provocó un retroceso en las ganancias generadas en todos los índices.

Down Jones perdió 2% de ingresos, siendo el más golpeado; mientras S&P 500 y Nasdaq tuvieron un retroceso del 1%, anulando los beneficios logrados.

Sumado a todo lo anterior, el WTI (Petroleo Intermedio de Texas) tuvo una caída del 4%, posicionándose en los 58.9 dólares por barril de la mezcla.

Hay que señalar que los nuevos aranceles no han sido impuestos; pero la simple mención de estos fue la que desató toda esta debacle financiera.

Wall Street. (Courtney Crow / AP)

Empresas cayeron junto a las bolsas de Estados Unidos por nuevo arancel a China

Así como las bolsas de Estados Unidos, diversas empresas se desplomaron en Wall Street por amenazas de nuevos aranceles a China.

Nvidia cayó un 3% en su cotización, mientras que AMD tuvo una caída del 6%, por su parte Tesla sufrió por un retroceso del 4%.

Alibaba y Baidu se fueron cerraron con un déficit del 8%; JD.com también se desplomó, aunque no se reportó el porcentaje de esta.

Se estima que el mal clima económico se mantendrá, pues no parece que vaya a haber un acuerdo entre Estados Unidos y China en el futuro inmediato.

El mismo Donald Trump señaló que ya no hay motivos para reunirse con Xi Jiping, debido a los intentos de China por “imponer controles de exportación”, en las palabras del mandatario estadounidense.