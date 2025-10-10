Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, habló sobre la conversación con Estados Unidos y dijo que si no hay negociaciones, se acercarán a China, vinculó que seguirá fortaleciendo.

El presidente de Brasil se habría acercado a Donald Trump con la intención de negociar los aranceles del 40% que Estados Unidos le ha impuesto a las exportaciones brasileñas.

La conversación habría sido el pasado jueves 9 de octubre y Luiz Inácio Lula da Silva anticipó que si no se llega a un acuerdo con Estados Unidos, Brasil fortalecerá aún más su vínculo con China.

Lula da Silva (Andre Borges / EFE)

Brasil adelanta que si no hay negociaciones con Estados Unidos, se acercarán a China

Lula da Silva, presidente de Brasil, mantuvo una llamada con Donald Trump de más de 30 minutos con la intención de negociar la retirada de los aranceles del 40% impuestos a sus productos.

Durante una conferencia de prensa, Lula da Silva habló sobre la conversación con Donald Trump y dijo que si Estados Unidos no quiere comprarle a Brasil, entonces se acercarán a China.

El presidente Lula da Silva dijo que Brasil no puede depender de las relaciones con Estados Unidos ni del “estado de ánimo” de un presidente y afirmó que el país puede fortalecer sus lazos con cualquier otra nación.

Lula da Silva adelantó que en 15 días una comisión de funcionarios de Brasil viajará a Estados Unidos para reunirse con el gabinete de Donald Trump y negociar el tema de los aranceles.