Tras la amenaza de aranceles de Donald Trump y el incremento de tensiones en la guerra comercial con Estados Unidos, China advirtió que están listos para “luchar hasta el final”.

“Nuestra posición respecto a una guerra arancelaria es clara: no la queremos, pero no le tememos”. Ministerio de Comercio de China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció en días anteriores que a partir del 1 de noviembre, China sufriría aranceles del 100%.

La nueva amenaza provocó reacciones en el mercado pero también en las tensiones entre China y Estados Unidos, ya que el país asiático también prometió tomar medidas correspondientes.

China vs Estados Unidos: el país asiático se dijo listo para luchar en guerra comercial

Ante estas medidas, un portavoz anónimo del Ministerio de Comercio de China anunció que el país asiático está dispuesto a “luchar hasta el final” en la guerra comercial con Estados Unidos.

Según lo señalado por el portavoz, China se mantiene firme en cuanto a las guerras arancelarias y comercial, por lo que si Estados Unidos desea luchar, será hasta el final.

Esto también había sido mencionado por China en las primeras declaraciones del Ministerio de Comercio y en anteriores amenazas, referente a que elevar los aranceles no es la forma adecuada de relacionarse.

Sin embargo, repitió que si Estados Unidos insiste en actuar unilateralmente, China responderá en consecuencia para salvaguardar sus legítimos derechos e intereses.

Aunque el Ministerio de Comercio de China instó a Estados Unidos a corregir su “enfoque equivocado” y conservar las negociaciones, ya que la puerta siempre está abierta.