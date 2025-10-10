Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció una dura medida comercial en contra de China que se pondrá en marcha a partir del próximo 1 de noviembre.

Fue por medio de un mensaje que compartió en su red social, Truth Social, que Donald Trump acusó que "China ha adoptado una postura extremadamente agresiva en materia comercial".

Ante ello, el presidente de Estados Unidos señaló que a partir del 1 de noviembre, su administración va a poner en marcha un nuevo arancel del 100% para todas las importaciones de China.

Donald Trump (Luis M. Alvarez / AP)

Donald Trump anuncia nuevo arancel del 100% a productos de China por estas razones

Ante la escalada en las tensiones comerciales que ha estallado en las últimas horas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que impondrá un nuevo arancel del 100% a China.

En la publicación que compartió, Donald Trump acusó que “China ha adoptado una postura extremadamente agresiva en materia comercial", por una supuesta medida a imponer el 1 de noviembre.

Sobre ello, el mandatario afirmó que China envió una “carta extremadamente hostil al mundo” para informar que impondrá “controles de exportación a gran escala” a los productos que fabrica e incluso algunos que no fabrica.

Al advertir que la acción afectará a “todos los países”, el mandatario acusó que se trata de un plan ideado desde hace años y resulta inaudito para el comercio internacional que se de un trato de ese nivel a las naciones.

Por el riesgo de la supuesta medida, Donald Trump advirtió que Estados Unidos responderá con fortaleza al aplicar desde el mismo 1 noviembre, un arancel del 100% a China y todos sus productos.

El mensaje de Donald Trump sobre el nuevo arancel de 100% a China (@realDonaldTrump/TruthSocial)

Donald Trump anuncia arancel del 100% de Estados Unidos a China; en esto consiste

Ante los planes de expansión de China y sus supuestas intenciones aplicar controles de exportación a gran escala, el presidente de Estados Unidos advirtió que habrá un nuevo arancel del 100% para los productos chinos.

Con respecto a la acción que pondrá en marcha desde el próximo 1 de noviembre, Donald Trump apuntó que Estados Unidos aplicará un arancel del 100% a China adicional a las cargas ya impuestas.

De la misma forma, el presidente apuntó que como lo hará el gigante asiático, Estados Unidos va a poner controles de exportación pero solo para la producción del sector de softwares.

Sin abundar en más detalles sobre el arancel del 100% a China, Donald Trump concluyó su mensaje al señalar es que resulta “imposible creer” que la nación asiática ponga en marcha las acciones que denunció.