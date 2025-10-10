El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que “no hay motivo” para reunirse con su homólogo de China, Xi Jinping, al considerar que el países se está volviendo “muy hostil”.

“Tenía previsto reunirme con el presidente Xi en dos semanas, en la APEC, en Corea del Sur, pero ahora parece que no hay motivo para hacerlo” Donald Trump

Esto sólo días después de que se concretara la venta de TikTok en Estados Unidos para que pueda mantener su funcionamiento.

De acuerdo con Trump, China está enviando cartas a varios países del mundo para “imponer controles de exportación” para tierras raras y “cualquier otra cosas que se les ocurra”.

Por ello, decidió cancelar la reunión prevista con Xi Jinping si no cambian las acciones del gobierno de China, y señaló que buscará contrarrestar financieramente su acción.

China se volvió hostil, asegura Donald Trump

Donald Trump denunció que China está comenzando a mostrar actitudes “muy hostiles” al buscar imponer controles de exportación a los elementos de producción relacionados con tierra raras.

“¡Están sucediendo cosas muy extrañas en China! Se están volviendo muy hostiles y están enviando cartas a países de todo el mundo para anunciar que quieren imponer controles de exportación a todos los elementos de producción relacionados con tierras raras, y prácticamente a cualquier otra cosa que se les ocurra, incluso si no se fabrica en China” Donald Trump

De acuerdo con Donald Trump, esta medida congestionaría los mercados y “dificultaría la vida a prácticamente todos los países del mundo”, incluyendo a China.

Asimismo, resaltó que otros países comenzaron a comunicarse con Estados Unidos para mostrar su indignación por la “gran hostilidad comercial que surgió de la nada”.

Asimismo, mostró su sorpresa por dichas medidas, pues consideró que en los últimos meses la relación bilateral “ha sido muy buena”.

“Nuestra relación con China durante los últimos seis meses ha sido muy buena, lo que hace que esta decisión comercial sea aún más sorprendente… No se debe permitir que China mantenga al mundo ‘cautivo’, pero ese parece haber sido su plan desde hace tiempo” Donald Trump

Donald Trump anuncia aumento masivo de aranceles a productos de China por hostilidades

Por otra parte, aseguró que ya inició con la planificación de la aplicación de un “aumento masivo” a los aranceles de productos que lleguen a Estados Unidos de China.

“Una de las políticas que estamos calculando en este momento es un aumento masivo de los aranceles sobre los productos chinos que ingresan a Estados Unidos de América” Donald Trump

De acuerdo con Trump, China busca “ocultar” los elementos que ha monopolizado sin considerar que, “por cada elemento que han logrado monopolizar, nosotros tenemos dos”.

“La carta que enviaron tiene muchas páginas y detalla, con gran detalle, todos y cada uno de los Elementos que quieren ocultar a otras naciones” Donald Trump

Reiteró que se trata de una “verdadera sorpresa” para Estados Unidos y para los líderes del mundo libre.

Sin embargo, mantendrá sus acciones para contrarrestar financieramente su acción, no solo con aranceles sino con “otras contramedidas que también se están considerando seriamente”.