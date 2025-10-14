Donald Trump cree que China está afectando a agricultores estadounidenses, por lo que amenaza con represalias en la compra de aceite de cocina del país asiático.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ve como un “acto económicamente hostil” que China no compre soya estadounidense.

Donald Trump amenaza a China por afectar a los agricultores estadounidenses

Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China van en aumento, así lo dejó ver un mensaje que compartió Donald Trump en Truth Social.

Y es que Donald Trump amenazó con represalias contra China al creer que se encuentra afectando a los agricultores estadounidenses.

BREAKING: Trump says China is deliberately refusing to buy U.S. soybeans, hurting American farmers. He calls it an “economically hostile act” and says the U.S. may retaliate by ending trade with China in areas like cooking oil. pic.twitter.com/mmlVtNwZHE — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 14, 2025

Donald Trump calificó como un “acto económicamente hostil” que China no compre soya estadounidense, causando dificultades para los agricultores de soya de Estados Unidos.

“Creo que el hecho de que China, a propósito, no compre nuestra soja y cause dificultades a nuestros productores de soja, constituye una ley económicamente hostil” Donald Trump

Es por ello que amenaza con dejar de comprar aceite de cocina China y otros elementos de comercio como retribución, para que de esta manera su economía también se vea afectada.

“Estamos considerando terminar los negocios con China relacionados con el aceite de cocina y otros elementos comerciales como represalia” Donald Trump

Para Donald Trump, Estados Unidos puede producir su propio aceite de cocina.

“Como ejemplo, podemos producir fácilmente nuestro propio aceite de cocina; no necesitamos comprarlo a China” Donald Trump

Las exportaciones de soja estadounidense a China se desplomaron este año luego de las fuertes medidas arancelarias impuestas por Pekín, en respuesta a las acciones de la Administración Trump.

Ante esta baja, China ha nutrido su mercado de soja con importaciones de países suramericanos como Brasil y Argentina .

Donald Trump (Tomada de video )

Así han ido en aumento la tensión comercial entre Estados Unidos y China

Cabe recordar que no es la primera vez que Estados Unidos y China se amenazan mutuamente con imponer medidas más estrictas en su comercio.

Muestra de ello es que el gobierno de Xi Jinping anunció que los controles aduaneros a los productos de exportación aumentarán a partir del 1 de noviembre.

Como respuesta, Donald Trump impuso un nuevo arancel del 100% sobre todos los productos provenientes de China.

En un mensaje en su red Truth Social, Donald Trump señaló que “todo estará bien” y que su país quiere “ayudar” a China.

Pero, Pekín acusó a Washington de tener “dobles estándares” tras la amenaza de Donald Trump de más aranceles.

El martes, China aseguró que estaba lista para “luchar hasta el final” en una guerra comercial con Estados Unidos.