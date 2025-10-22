La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó a la primera aplicación de la Ley de Amparo en caso de Ricardo Salinas Pliego y aseguró que, a veces, las leyes son usadas por quienes “no pagan impuestos”.

Desde su mañanera del pueblo, la presidenta celebró su aplicación y refrendó que el Estado de Derecho no es para beneficio de quienes “tenían privilegios”.

Esto luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinara que ministros y magistrados no pueden ser apartados de un juicio si no inciden en el fondo del caso.

“México es juarista”, asegura Claudia Sheinbuam ante aplicación de Ley de Amparo en caso Elektra

Claudia Sheinbaum aseguró que la aplicación de la Ley de Amparo muestra que en México nada ni nadie está por encima de la ley.

Esto luego de que aplicara ducha ley en el caso Elektra, donde abogados de Ricardo Salinas Pliego busco apartar a ministros y ministras del caso por supuestos conflictos de interés.

“Todo el objetivo de la Reforma al Poder Judicial es el principio de Juárez, nada ni nadie por encima de la ley, y nosotros somo juaristas y México es juarista” Claudia Sheinbaum

Asimismo, celebró que el Estado de Derecho ya no pueda ser usada por quienes no pagan impuestos.

“Estado de Derecho es una palabra que se usa mucho en México y a veces la usa quien no paga impuestos o que no paga los impuestos que le corresponderían” Claudia Sheinbaum

Ricardo Salinas Pliego y Elektra reciben revés con Ley de Amparo

El caso Elektra por el pago de impuestos de la empresa fundada por Ricardo Salinas Pliego, recibió un revés con la aplicación de la Ley de Amparo; SCJN resaltó que no se puede apartar a ministros o magistrados de casos cuando no inciden en el fondo de éstos.

En una votación de 7 a favor y 1 en contra, el Pleno declaró sin materia la contradicción iniciada por Grupo Elektra con la que buscaba dilatar el litigio fiscal en su contra.

De acuerdo con Yasmin Esquivel, “las recusaciones exclusivamente pueden plantearse para que ministras y ministros, así como magistradas y magistrados, se abstengan de conocer el fondo de la cuestión planteada, por lo que es evidente que dentro del trámite y resolución de un impedimento no podría plantearse una nueva recusación, ya que se trata de un procedimiento accesorio”.

Cabe recordar que en 2024 Grupo Elektra promovió un recurso de revisión en amparo directo contra un crédito fiscal del año 2012 por más de 67 millones de pesos.

Este caso fue turnado a la ministra Lenia Batres pero la empresa la recusó, así como a Yasmin Esquivel.