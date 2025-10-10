La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió otro amparo por parte de Grupo Elektra, de Ricardo Salinas Pliego, contra un adeudo fiscal que presenta.

Este amparo lo admitió este 9 de octubre contra un crédito fiscal de dos mil millones de pesos derivado de falta de pago de Impuesto Sobre la Renta (ISR) del ejercicio 2010.

Este crédito fiscal se suma a los cuatro que ya presentan las empresas de Ricardo Salinas Pliego y que se tienen pendientes en la SCJN.

En total, estos cinco créditos fiscales, deudas al Servicio de Administración Tributaria (SAT), son por más de 36 mil millones de pesos.

Ricardo Salinas Pliego sigue tramitando amparos para ganar tiempo en pago de impuestos que debe al SAT

Este nuevo recurso en la SCJN fue enviado a la ponencia de la ministra María Estela Rios González y deberá resolverse en un plazo máximo de seis meses, es decir, a mas tardar en abril de 2026.

Estos adeudos de empresas de Ricardo Salinas Pliego y el uso de la figura de amparo se dan en el marco de la reforma al la Ley de Amparo y su retroactividad.

La periodista Lety Robles de la Rosa reveló en días pasados que desde la presidencia de la nueva SCJN de Hugo Aguilar Ortiz se pidió el articulo transitorio de retroactividad al Congreso al fin de que se pudieran abordar casos iniciados en el pasado.

Es decir, se señala que esta reforma que estaría dedicada a Ricardo Salinas Pliego y buscaría que no siga tramitando amparos para alargar los procesos por años .

El artículo de retroactividad ha sido eliminado en el Cámara de Senadores, con una nueva polémica referente a que los foros serían este fin de semana 11 y 12 de octubre a fin de aprobarla rápidamente la siguiente.

Ricardo Salinas Pliego el trámite de amparo tras amparo para no pagar impuestos

El asunto llegó a la SCJN luego de que el 24 de junio pasado el segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, CDMX, resolvió negar el amparo solicitado por Elektra.

Ante la obligación de cubrir el monto solicitado por el SAT, Elektra decidió nuevamente ampararse, situación que hizo que su caso llegue a la SCJN.