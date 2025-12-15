Se dio a conocer que Banamex y BBVA presentan fallas hoy 15 de diciembre en plena quincena.
Los usuarios de Banamex y BBVA ha alertado por problemas en los servicios bancarios.
Reportan fallas hoy 15 de diciembre en Banamex y BBVA
Hoy lunes 15 de diciembre, se han reportado fallas en Banamex y BBVA; las intermitencias en el servicio comenzaron desde la 1:30 de la tarde.
De acuerdo con el sitio Downdetector, los problemas de los usuarios son:
- Dificultad para iniciar sesión
- Dificultad en el uso de la banca móvil
- Fallas al momento de transferir o realizar depósitos
Además de la Banamex y BBVA, estos servicios de banca han tenido problemas:
- BanCoppel
- Santander
Nota en desarrollo. En breve más información...