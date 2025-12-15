Se dio a conocer que Banamex y BBVA presentan fallas hoy 15 de diciembre en plena quincena.

Los usuarios de Banamex y BBVA ha alertado por problemas en los servicios bancarios.

Reportan fallas hoy 15 de diciembre en Banamex y BBVA

Hoy lunes 15 de diciembre, se han reportado fallas en Banamex y BBVA; las intermitencias en el servicio comenzaron desde la 1:30 de la tarde.

De acuerdo con el sitio Downdetector, los problemas de los usuarios son:

Dificultad para iniciar sesión

Dificultad en el uso de la banca móvil

Fallas al momento de transferir o realizar depósitos

Banamex y BBVA presentan fallas hoy 15 de diciembre en plena quincena (Especial )

Además de la Banamex y BBVA, estos servicios de banca han tenido problemas:

BanCoppel

Santander

Nota en desarrollo. En breve más información...