México.- Con la evolución de su app BBVA está marcando un antes y un después en la forma en que las personas se relacionan con sus finanzas. La que es considerada la actualización más importante de su aplicación en años no solo trae consigo una renovación visual, sino una transformación integral que apuesta por la personalización, la simplicidad y la cercanía con su comunidad de usuarios.

Con esta actualización queda claro que una de las prioridades del banco es poner al usuario en el centro, por ello ahora la app aprende de tus hábitos financieros, se adapta a tu estilo de vida y te acompaña en tus decisiones del día a día. Este enfoque rompe con la idea tradicional de una plataforma bancaria rígida, para convertirse en un entorno flexible que se comporta como un aliado cotidiano, uno que entiende y evoluciona con cada uso.

No es “una app”, es tu nuevo BBVA.

Los clientes de BBVA viven la evolución hacia una experiencia más personalizada:

La actualización integra funcionalidades que hacen que el manejo de las finanzas sea más intuitivo, más ágil y más conectado con las necesidades reales de cada persona apostando por demostrar su valor a través de hechos y experiencias, las cuales son aprendidas por la app, evolucionando de acuerdo a tus hábitos financieros.

La evolución de la app BBVA cuenta con cinco ejes centrales que se pueden resumir de la siguiente manera:

Tarjeta digital desde la pantalla de inicio , que ayuda a hacer compras en línea más rápido que antes e igual de seguro ya que siempre solicita Face ID para acceder a tu tarjeta.

, que ayuda a hacer compras en línea más rápido que antes e igual de seguro ya que siempre solicita Face ID para acceder a tu tarjeta. Recordatorios inteligentes , que notifican sobre pagos recurrentes como la renta o colegiaturas.

, que notifican sobre pagos recurrentes como la renta o colegiaturas. Blue , un asistente con inteligencia artificial disponible 24/7 , capaz de ayudar a gestionar consultas financieras al instante o preguntar las dudas que tengas en la app.

, , capaz de ayudar a gestionar consultas financieras al instante o preguntar las dudas que tengas en la app. Atajos personalizados , que muestran primero las funciones que el usuario más utiliza.

, que muestran primero las funciones que el usuario más utiliza. Y la hiperpersonalización como eje: entre más usas la app, más aprende de ti.

Esta actualización no solo moderniza la imagen del banco: redefine la experiencia financiera de millones de personas en México. Es una evolución construida desde la tecnología, pero también desde la empatía, la sencillez y la comprensión de que cada usuario vive las finanzas de manera distinta.

BBVA pone la promesa sobre la mesa: una experiencia más personal, más útil, más humana. La banca móvil da un paso hacia adelante… y lleva a sus usuarios con ella.