Santander México confirma errores en su aplicación móvil, luego de reportes de usuarios donde señalaban que no podrían ingresar en sus cuentas.

Tras las quejas presentadas, Santander México reveló que su equipo ya se encuentra trabajando para solucionar el incidente y lamentó los problemas ocasionados a sus clientes.

Santander México reconoce errores en su app, pero no informa cuándo se resolverá el problema

En viernes de quincena y puente, usuarios reportan que la aplicación de Santander México presenta fallas hoy viernes 30 de enero.

Santander México confirma errores en su app tras reportes de usuarios (@santander_mex / Instagram )

En medio de los problemas presentados, Santander México envió un comunicado donde confirmó errores en su aplicación.

Santander México reconoció que estaban presentando intermitencia en su aplicación.

Sin embargo, adelantó que su equipo técnico ya se encontraba revisando el incidente y lamentó los inconvenientes ocasionados a sus clientes.

Pese a que reconoció errores, Santander México no reveló más detalles sobre su origen por lo qué se desconoce qué fue lo que ocasionó el problema.

Santander México tampoco dio a conocer una fecha estimada para que se pudieran resolver las fallas en su aplicación.

Nota en desarrollo. En breve más información...